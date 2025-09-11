Redacción Cataluña 11 SEP 2025 - 03:01h.

El proyecto prevé convertir el Palau Marcet, sede del antiguo Cine Comedia, en el futuro Museo Thyssen

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona presentará alegaciones a la Modificación del Plan General Metropolitano

BarcelonaLa Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (Favb) presentará alegaciones a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para convertir el Palau Marcet, sede del antiguo Cine Comedia, en el futuro Museo Thyssen debido a la "operación inmobiliaria especulativa" que hay detrás de la modificación de un proyecto que contempla la creación de zonas comerciales y de restauración.

La entidad alega su oposición a la "destrucción" del Palau Marcet, "superando los límites de altura y profundidad edificable e ignorando también el Plan de Colores del Eixample". También critican la falta de un estudio de viabilidad económica y financiera, "un requisito indispensable para poder sacar adelante la modificación" y que el proyecto se quiera realizar en un Espacio de Gran Afluencia (EGA).

Por todo ello, la Favb ha pedido oficialmente un dictamen urbanístico al Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) y ha redactado un escrito de alegaciones para frenar el proyecto. Entre ellos, la protección del Palau Marcet, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL).

Casi un millar de firmas

"Sólo puede intervenirse para mantener el volumen y los elementos de fachada. Sin embargo, el proyecto hace desaparecer la mayor parte del volumen y mantiene las fachadas como simples decorados. No existen informes del Departamento de Patrimonio que justifiquen esta destrucción", destacan las entidades vecinales.

De momento, la Favb ha recogido 938 firmas, de entre ellas 49 entidades, en el manifiesto contra la MPGM, que invita al Ayuntamiento a "reconsiderar su posición" y al resto de entidades vecinales a presentar sus propias alegaciones.

La Favb también ha reclamado la redacción de un nuevo Plan General Metropolitano (PGM), al considerar que el actual, de 1976, "ha quedado obsoleto y no respeta el patrimonio arquitectónico de la ciudad". Según Ana Menéndez , vicepresidenta de la Favb, el proyecto del museo Thyssen prevé una "edificabilidad que está por encima de la que marca el PGM" y ha descrito la propuesta ciudad”.

Menéndez también ha remarcado sobre la iniciativa que "el 25% irá destinado a usos comerciales" y que "abre la puerta al mantenimiento de alguna de las tiendas de lujo que actualmente están instaladas en el edificio sin permiso".