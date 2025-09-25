Muere un joven de 35 años en Canovelles al volcar su tractor

Un hombre de 35 años ha muerto este jueves tras volcar el tractor que conducía en Canovelles en Barcelona

Las víctimas mortales por accidentes en vehículos agrícolas son 88 de media cada año, a un ritmo de siete al mes, según un informe de Mapfre al respecto

Un hombre de 35 años ha muerto este jueves tras volcar el tractor que conducía mientras trabajaba en una finca agrícola de Canovelles (Barcelona), informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La policía recibió un aviso a las 08.45 horas de este jueves en el que se informaba de que una persona había sufrido un accidente laboral y hasta el lugar se trasladaron patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de Granollers (Barcelona), así como efectivos de Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers y de la Conselleria de Empresa de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

La siniestralidad de la que nadie habla

Al año se producen una media de 6,87 fallecidos por cada 100.000 tractores frente a los 2,61 muertos registrados por cada 100.000 turismos, lo que conlleva más del doble. Suponen 88 víctimas mortales de media cada año, a un ritmo de siete al mes, según datos del estudio de la Fundación Mapfre Siniestralidad, mortalidad agrícola, vuelcos de tractores e incendios en cosechadoras 2010-2019, elaborado en colaboración con la Universidad de Navarra y la Universidad de Zaragoza y coordinado por Jorge Ortega.

El informe recoge que en esa década se produjeron 1.004 muertes en accidentes con maquinaria agrícola y que en la mayoría de ellos estaba implicado un tractor: 880 fallecidos, el 87,6% del total. 571 de los 880 fallecidos (2 de cada 3) volcaron.

El 91% de estos vuelcos se produjeron en tractores que no tenían ROPS (arco protector que se coloca alrededor del asiento de los tractores sin cabina y que evita que el conductor sea aplastado en caso de que el vehículo vuelque).

Las víctimas son mayoritariamente hombres (842 frente a 38 mujeres) con una media de edad de 62 años (61 años ellas). Normalmente son personas jubiladas con tractores muy antiguos que cultivan una parcela. Muchas veces son personas que trabajan en solitario con su tractor en sitios lejanos, lo que dificulta la rápida asistencia de emergencia.

La comunidad con más fallecidos en la década 2010-2019 es Galicia (169 muertos en accidente con tractores), seguida de Andalucía (110) y Castilla y León (81).