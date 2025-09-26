Álex Aragonés 26 SEP 2025 - 15:19h.

La Asociación Protectora de Animales Rodamón de Palafrugell lamenta que cada vez que denuncian "todo queda en nada"

La protectora publica una carta dirigida a los mossos: "Entendemos tus limitaciones, pero necesitamos que los hechos no queden en un cajón"

Girona"Cuatro robos. Siempre con el mismo objetivo: llevarse perros y material. Y, lo más grave, siempre la misma familia". Esta es el calvario que una protectora de animales de Palafrugell (Girona) sufre desde hace "poco tiempo" y ha denunciado públicamente a través de una carta abierta dirigida a los Mossos d'Esquadra.

La Asociación Protectora de Animales (APA) Rodamón de Palafrugell, dedicada desde el año 1978 al rescate de animales abandonados, ha denunciado los robos reiterados que sufren en sus instalaciones y que se ha convertido en una situación "insostenible" para ellos.

"Cada vez que denunciamos, invertimos horas y horas en reunir información, verificar cámaras, preparar documentos e ir a la comisaría. Pero todo queda en nada. La sensación es que los ladrones siempre se salen con la suya, lo que los hace sentir aún más impunes", lamentan desde la protectora catalana.

En la carta abierta publicada, se dirigen al cuerpo de los Mossos d'Esquadra: "Antes que nada, sabemos que tu trabajo no es fácil y que estás saturado de casos y quejas. Te respetamos y valoramos el trabajo que realizas día a día para garantizar la seguridad y la convivencia. Pero nos vemos obligados a hacer pública la situación".

No estamos pidiendo milagros Instagram: @apa_rodamon_baix_emporda

La protectora ha acompañado el comunicado de un vídeo en el que aparecerían los presuntos ladrones, de los que aseguran que saben su identidad. "No estamos pidiendo milagros, pero sí que se mueva algo. Cuando se conoce a los autores y reincidentes, no es posible que un protector que cumple todas las obligaciones legales tenga que vivir con la puerta abierta a la delincuencia sin ninguna protección real".

Ante estos hechos, los afectados piden a la policía catalana resultados. "Entendemos tus limitaciones, pero necesitamos que estos hechos no queden en un cajón", expresa la Asociación Protectora de Animales (APA) Rodamón de Palafrugell, por lo que piden "medidas reales" y que la ley proteja también a los más vulnerables como son los animales y las personas que cuidan de ellos.

"Los animales no pueden defenderse. No podemos estar todas las noches actuando como guardias de seguridad. Y ustedes, que saben quiénes son, son los únicos que pueden detenerlo", añaden en la carta abierta en la que, "con todo respeto" piden a los Mossos d'Esquadra que actúen con firmeza: "El silencio solo da más fuerza a los que viven en el crimen".

"Solo hay que ver el caso de Lucky"

El comunicado publicado en redes sociales ha dejado un alud de comentarios en apoyo a la protectora: "No me quiero ni imaginar qué hacen con estos animales. Ojalá la policía hiciera algo de provecho y no siempre la vista gorda cuando se trata de animales... solo hay que ver el caso del Lucky".

La opinión de esta usuaria recuerda la desaparición de un perro que secuestraron el pasado 11 de noviembre de 2024, la última vez que los dueños de Lucky vieron a su perro. El robo ocurrió a plena luz del día en el jardín de su casa en Navata (Girona). Un suceso que quedó inmortalizado por las cámaras de seguridad y que dejó todo tipo de interrogantes al continuar el animal desaparecido.