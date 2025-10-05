Redacción Cataluña 05 OCT 2025 - 12:54h.

El viento de componente norte sopla con rachas de hasta 50 y 60 kilómetros por hora o fuerza 7

Los coletazos de la ciclogénesis Amy llegan a España: descenso brusco de las temperaturas y alertas por oleaje y vientos

GironaMientras en el sur y este suben las temperaturas máximas, la ciclogénesis Amy ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar la alerta amarilla por fuerte viento y oleaje en una única zona peninsular: el Ampurdán de Girona.

Al igual que en las islas de Mallorca y Menorca (Baleares), el mismo aviso emitido para este 5 de octubre informa de rachas de componente norte que pueden ser de entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo equivalente a la fuerza 7.

También durante la jornada se están registrando olas que pueden alcanzar una altura de entre tres y cuatro metros en la costa gerundense. En la citada comarca catalana, se mantendrá la alerta hasta las 8 horas del 6 de octubre.

Así lo publica la Aemet en su última actualización, después de desactivar la alerta naranja igualmente en el Ampurdán por vientos que podían ser de hasta 80 kilómetros por hora.

Algunos chubascos poco importantes

Desde el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han asegurado que el mercurio desciende notablemente este 5 de octubre. Aunque, a partir del día 7, vuelve a subir de nuevo. Acerca del estado del cielo en territorio catalán, se esperan lluvias puntuales.

En concreto, son probables algunos chubascos en el prelitoral y litoral central. Es decir, en las comarcas de la Selva y el Maresme, sobre todo a última hora de la jornada dominical. Con intensidad entre débil y moderada hasta el mediodía, las acumulaciones serán poco relevantes.

El resto de la comunidad autónoma disfruta de un ambiente soleado, con intervalos nubosos en zonas como el Ripollés, Osona, Vallés Occidental, Garrotxa o el Baix Llobregat. Igualmente, el 6 de octubre se mantendrá esta situación, más despejada por la tarde.