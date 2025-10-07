Álex Aragonés 07 OCT 2025 - 16:06h.

El Govern de Cataluña destina cuatro millones del fondo de contingencia para acelera la vacunación del ganado

Los técnicos buscan el origen del primer caso de esta enfermedad en España: realizan inspecciones en 800 granjas

GironaEl Govern de Cataluña ha acordado destinar cuatro millones de euros del fondo de contingencia para acelerar la vacunación del ganado por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad en la que este lunes se ha detectado un segundo caso en la demarcación de Girona.

Así lo ha confirmado el departamento catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que trabaja para evitar su propagación al resto del territorio, cinco días después de que se haya confirmado el primer caso de esta enfermedad en España en una explotación bovina en la comarca del Alt Empordà (Girona), y después de que se haya propagado en Italia y Francia.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, confirmó el primer casos dermatosis nodular contagiosa (DNC) el viernes 3 de octubre en una explotación de ganado vacuno en el Alt Empordà. Para actuar sobre este caso, iniciaron el sacrificio de todos los animales afectados y susceptibles, entre ellos 123 terneros, y se destruyeron los productos relacionados como los canales, la leche, pieles, estiércol o pienso.

También se limpiaron y desinfectaron las instalaciones y vehículos de explotación y se estableció un control de entradas y salidas de la granja. Una actuación que fue a más el lunes 6 de octubre, después de confirmarse un segundo foco en la demarcación de Girona.

Zonas de protección alrededor del foco

Un equipo del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentació comunicó el positivo al propietario y le explicó las medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la explotación. Ahora, todas las medidas de restricción están activadas en una zona de protección de 20 kilómetros alrededor del foco, que se mantendrá durante un mínimo de 28 días siempre que no haya nuevos casos.

También ha establecido una zona de vigilancia de otros 30 kilómetros a partir de la zona de protección. De esta forma, se delimita un área de 50 kilómetros alrededor del foco que se mantendrá 17 días más sin nuevos casos, en total 45 días. Asimismo, se ha decretado la activación inmediata de la prohibición de movimientos de animales y controles clínicos sistemáticos.

El Govern ha recordado que la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) no supone ningún riesgo para la salud de las personas, dado que el virus sólo afecta al ganado vacuno y no existe ningún riesgo de contagio con el consumo de carne o leche. Esta enfermedad es, según la normativa europea, de categoría A para los animales de la especie bovina y, en consecuencia, debe ser erradicada de inmediato en caso de ser detectada.

Impacto económico en las explotaciones ganaderas afectadas

Después de que se hayan detectado dos focos en Cataluña, es "indispensable" plantear un plan de vacunación de emergencia en la zona afectada para evitar que la enfermedad se propague en el resto del territorio catalán y en el resto de España, por lo que se han destinado cuatro millones de euros del fondo de contingencia.

Su afectación puede generar un alto impacto económico en las explotaciones ganaderas afectadas, especialmente en el sector de ganado vacuno de leche, donde puede provocar una reducción de la producción. Así, su impacto es significativo tanto por las repercusiones directas como por las afectaciones en el comercio de un país.