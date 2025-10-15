Álex Aragonés 15 OCT 2025 - 11:25h.

Con los nuevos positivos, se eleva a nueve el total de focos notificados de esta enfermedad: todos localizados en el Alt Empordà

El plan de emergencia contra la dermatosis nodular contagiosa: animales sacrificados, vacunas y zonas de protección

GironaEl foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afecta a Girona desde inicios de octubre sigue en aumento tras detectar seis casos más de la enfermedad en diferentes granjas de la comarca catalana del Alt Empordà. Una situación que días atrás llevó al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña a iniciar la vacunación dentro del perímetro afectado tras los primeros positivos.

Los nuevos focos se han producido en la misma zona de restricción. Concretamente, dentro de la zona de protección de 20 kilómetros adoptada tras los primeros focos, por lo que las zonas se mantienen sin cambios, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería.

Con la declaración de estos seis nuevos focos, se eleva a nueve el total de casos notificados de dermatosis nodular contagiosa en España, todos ellos localizados en la comarca del Alt Empordà de Girona, donde hay afectados dos granjas de cebadero, una en Pedret i Marzà y otra en Peralada con un censo de 30 y 8 animales; tres granjas de producción de carne en Palau-Saverdera, Pedret i Marzà y Peralada con 575, 120 y 17 animales, respectivamente; y una de recría de novillas en Vilabertran (Girona) con 41 animales.

Eliminación de cadáveres de animales sacrificados

Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Cataluña, que confirmaron los casos tras la detección de síntomas y lesiones compatibles y el envío de muestras al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), donde han resultado positivas a la detección de genoma viral por PCR, ya ha puesto en marcha las medidas de control en las explotaciones afectadas.

Estas medidas incluyen la inmovilización y vaciado sanitario de la explotación, la eliminación de cadáveres de animales sacrificados, la eliminación de los productos susceptibles de estar contaminados, así como la investigación epidemiológica para tratar de identificar los contactos de riesgo, entre otras.

Cataluña ya dio comienzo días atrás la campaña de vacunación de emergencia, tras la recepción de unas 15.000 dosis de vacuna procedentes de Francia. Además, está prevista la recepción este miércoles de un total de 82.500 dosis de vacuna que fueron solicitadas el pasado 5 de octubre al Banco de Vacunas Europeo y producida por Onderstepoort Biological Products (Sudáfrica).

Medidas de bioseguridad

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería destaca que la DNC está considerada como enfermedad de categoría A en la Unión Europea, por lo que resulta obligatorio adoptar las medidas precisas para lograr su erradicación: "Además, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la enfermedad en nuestro país a partir de esta fecha, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales de esta especie".

Se trata de una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Llamamiento a la responsabilidad

Por su parte, el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, hizo un llamamiento a la responsabilidad tras los primeros focos y pidió la colaboración de toda la ciudadanía para evitar la presencia no autorizada en las zonas afectadas.

"Estamos poniendo en riesgo la bioseguridad y la propagación de la enfermedad. Ahora mismo se está haciendo un proceso de desinfección y es muy importante contener los tres focos y evitar la propagación de la dermatosis, porque es muy contagiosa", afirmó Ordeig.

En este sentido, y ante el alto riesgo de contagio, el Departamento de la Generalitat de Cataluña pidió suspender todas las ferias ganaderas de la provincia de Girona durante las próximas semanas hasta contener el foco iniciado en las granjas.