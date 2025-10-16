Redacción Cataluña Europa Press 16 OCT 2025 - 13:10h.

El juez considera que elevar el requisito nivel al B2 "genera una barrera de acceso, constituyendo discriminación directa por razón de lengua"

BarcelonaEl Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona por exigir un nivel de catalán demasiado alto para acceder a un puesto de trabajo del consistorio.

El consistorio de la localidad catalana había convocado una plaza para operario de cementerio y fijó como requisito un nivel mínimo de B2, un hecho que denunció la entidad Convivencia Cívica al entender que era discriminatorio.

En la sentencia, el juez da la razón a la entidad y considera que elevar el requisito nivel al B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo discriminación directa por razón de lengua".

Por ese motivo, declara la nulidad de las bases del concurso y ordena que el nivel de catalán exigido para la convocatoria debe ser el A2. Además, obliga al consistorio de Vic a pagar una multa de 1.000 euros.

Puigdemont critica "la falacia del bilingüismo"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este jueves "la falacia del bilingüismo" después de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) haya sido condenado por exigir un nivel de catalán B2 para acceder a un puesto de trabajo del consistorio.

"A copia de sentencias se va regresando al régimen monolingüe que impuso Franco, con la ligera diferencia de que ahora el uso del catalán es tolerado y tienes un cierto derecho a utilizarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano", ha afirmado en una publicación en 'X', en la que Puigdemont también ha lamentado que en caso de conflicto, "un juez siempre resolverá en contra" del catalán.

"Cruzada" contra el catalán

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha trasladado su apoyo al alcalde de Vic, Albert Castells (Junts) y ha asegurado que "continúa la cruzada de la 'toga nostra' contra el catalán".

"Pedir el conocimiento de la lengua propia del país para acceder a un puesto de trabajo público no es excluyente, es garantizar un derecho y nunca es mucho. Quien excluye son aquellos que atacan y persiguen nuestra lengua", ha afirmado en una publicación en 'X'.

"Desconocimiento insultante del tema"

En el caso de Òmnium Cultural, la entidad catalana también ha criticado la condena: "Que un juez afirme que el nivel B2 es 'demasiado alto' es un desconocimiento insultante del tema. Es lo mínimo para garantizar el derecho a ser atendido y trabajar en catalán".

En esta línea, Òmnium ha añadido que "es hora de hacer cumplir los derechos lingüísticos frente a unos jueces que quieren convertir el catalán en innecesario y marginal".