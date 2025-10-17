Álex Aragonés 17 OCT 2025 - 14:18h.

TarragonaEl Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado una moción para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en los encargos públicos. Una iniciativa pionera que la asociación de Ilustradores de la localidad catalana ha celebrado al "garantizar la creación humana en el ámbito público".

El pleno del consistorio catalán aprobó el pasado 19 de septiembre la moción presentada por el Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que sitúa la ciudad como "una de las primeras de Cataluña y de España" en establecer "normas claras y de carácter transversal" sobre el uso de la IA.

Una medida que para la Asociación de Ilustradores de Tarragona representa "un paso importante" en la defensa de los derechos de autoría, de la creación hecha por personas y del valor cultural y económico del sector profesional en un contexto en el que la inteligencia artificial cada vez está más asentada en la sociedad.

La creatividad propia y la originalidad de los autores

Es el caso del ámbito creativo, donde las herramientas generativas muestran su evolución para producir imágenes, textos y vídeos de gran calidad visual, a la vez que plantean riesgos éticos, laborales y culturales. "Si hacemos un mal uso estamos favoreciendo prácticas poco éticas, ya que no solo abarataremos los costes a espaldas de los autores, sino que la misma herramienta se nutre de trabajos de otros artistas, activos o difuntos, sin su consentimiento", recoge la asociación sobre la moción aprobada.

De este modo, la iniciativa defiende que la IA sea una herramienta de soporte pero en ningún caso un sustituto del talento, la mirada y la sensibilidad humana. Todo ello, con el objetivo de garantizar que "la creatividad propia y la originalidad de los autores sigan siendo ingredientes esenciales en la comunicación visual de la ciudad".

La moción aprobada incluye siete acuerdos principales que permiten asegurar un nuevo marco de trabajo en el ámbito de la comunicación y la cultura. Entre ellos, destaca la prohibición del uso de imágenes generadas íntegramente por IA en carteles, campañas institucionales o cualquier uso público.

Cláusula para impedir obras creadas con IA

También el compromiso de contratar profesionales humanos acreditados para los encargos visuales y gráficos, la inclusión en bases de concursos y contratos de una cláusula específica que impida presentar obras creadas con IA de forma autónoma, o la garantía de que en los jurados de los concursos públicos participe al menos un profesional de la materia para velar por el cumplimiento de las bases.

Asimismo, la moción incluye la promoción del talento local, incentivando la contratación de artistas del territorio, y la comunicación de los acuerdos en las áreas de Cultura, Comunicación y Contratación, así como a las asociaciones profesionales del sector.

El agradecimiento entre los ilustradores

La Asociación de Ilustradoras de Tarragona ha agradecido a la consellera Maria Roig de la localidad catalana "su predisposición" al contactar directamente con la asociación para escuchar las preocupaciones y sugerencias sobre la cuestión: "Durante el proceso de redacción de la iniciativa, hubo un diálogo abierto y constructivo con la voluntad de incorporar el punto de vista profesional de los y las ilustradoras del territorio".

Una regulación que para el secretario de la asociación, Octavi Torné, "no solo protege el trabajo de los profesionales de las artes gráficas, sino que también refuerza el valor de la creatividad humana como pilar cultural y económico de la ciudad".

Prohibiciones de la IA en otras partes de España

También han destacado el paso adelante de otras localidades como Calvià (Mallorca), Alcoy (Comunidad Valenciana), Don Benito (Extremadura) o Iruñea (Pamplona), que ya han incorporado prohibiciones de uso de la IA en concursos concretos.

"Aun así, ninguna de estas medidas tiene un alcance transversal: son restricciones puntuales aplicadas a un único certamen o convocatoria", destacan desde la entidad, orgullosa de la toma de decisión del Ayuntamiento de Tarragona al suponer "un reconocimiento directo al valor del trabajo hecho con criterio, sensibilidad y mirada propia" de los ilustradores.