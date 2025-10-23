Álex Aragonés 23 OCT 2025 - 13:53h.

Estas casuísticas no estaban reflejadas en los documentos internos del Departament d'Educació sobre el uso del móvil en menores

Qué es la 'tecnoadicción' y cómo prevenirla entre menores: el peligro del 'scroll infinito'

BarcelonaEl inicio de curso escolar 2025/2026 en Cataluña ha estado marcado por la prohibición total de los móviles en la etapa obligatoria, incluyendo la etapa infantil, la primaria y la secundaria. Una medida que ahora el Departament d'Educación de la Generalitat ha especificado en algunas casuísticas sobre el uso del dispositivo móvil fuera de las aulas.

Es el caso de las colonias, el viaje de fin de curso y las salidas al extranjero. Unas situaciones que no quedaban reflejadas en los documentos internos del Departament d’Educació y que han actualizado, por lo que el uso del dispositivo móvil estará permitido en estos casos.

Fuentes de la conselleria han explicado a Informativos Telecinco que no se trata de ningún cambio ni flexibilidad en el uso del móvil, sino de una actualización de unos documentos que se van cambiando durante el curso por si surgen nuevos matices o novedades.

Este impulso ha llegado tras la recomendación de la comisión de expertos que asesoró al Govern en la redacción del plan de digitalización, aunque fuentes de la conselleria aseguran que no se ha enviado ningún escrito a los centros y lo que han hecho es especificar nuevas situaciones respecto al uso del móvil.

'Guía' a las familias sobre el uso del móvil en menores

Un mes antes, la Generalitat de Cataluña puso a disposición de las familias una guía de acompañamiento sobre el uso del móvil. Se trata de la guía 'Menos pantalla, más vida', un documento del Departamento de Educación y Formación Profesional que ofrece información y consejos a las familias para gestionar el uso de las pantallas digitales en niños y jóvenes.

El documento establece indicaciones según los grupos de edad desde los 0-3 años, donde se desaconseja "totalmente" el uso de pantallas, hasta los 18 años. También se indican de qué forma, dónde, para qué y cuándo se pueden usar los dispositivos, e incluye aspectos como la ciberseguridad, la privacidad, la relación entre familia y escuela y las pautas para un buen uso en el entorno digital.

"La guía tiene por objetivo ofrecer a las familias herramientas para establecer hábitos saludables, límites claros y normas compartidas en el uso de dispositivos digitales", explicó la Generalitat de Cataluña, que también ofrecen recomendaciones en distintos aspectos, como el fomento de las actividades digitales educativas.

Desconexión y acompañamiento

Otras de las recomendaciones que hacen llegar a las familias es la priorización de los espacios de desconexión y establecimiento de tiempo máximo diario de uso de pantallas, ser un buen modelo como adultos, acompañamiento, supervisión y control parental. También restricciones de acceso a contenidos no adecuados y normas pactadas con hijos y consecuencias claras si no las respetan.

Un acompañamiento sobre el uso del móvil que llega a las semanas del inicio del curso escolar 2025/2026, que ha estado marcado por el veto a los dispositivos móviles en los centros educativos, una de las medidas a raíz del trabajo realizado por la Comisión de Digitalización.