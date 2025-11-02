Álex Aragonés 02 NOV 2025 - 04:00h.

Las estanterías del espacio están llenas de productos que se utilizan poco: de bricolaje y jardinería a crianza, limpieza, ocio o botas ortopédicas

BarcelonaUn espacio de préstamos de objetos en Barcelona se ha convertido en el lugar donde todo tipo de herramientas y artículos de uso poco frecuente evitan llegar al final de su vida útil gracias a la biblioteca de las cosas, donde en vez de libros las estanterías están llenas de productos que se pueden alquilar de manera temporal.

"Nos hemos acostumbrado a acumular objetos en casa que apenas utilizamos pero ocupan espacio, cuestan dinero y acabarán siendo residuos. ¿Y si en vez de comprarnos estas cosas, las compartíamos entre nosotros?", explican los artífices de este proyecto en su página, donde comparten un amplio catálogo de objetos que van desde máquinas de coser, tijeras de podar o carretillas plegables.

La biblioteca está ubicada en el distrito de Sant Martí, donde evitan que los objetos generen residuos "innecesarios", a la vez que reducen el consumo y los gastos de la ciudadanía. "Compartiendo entre nosotros también aprovechamos para conocer a otras personas del vecindario, crear nuevos vínculos sociales y empoderarnos como una comunidad con nuevas alternativas libres de la fiebre del consumismo y más sostenibles".

De taladros a botas ortopédicas

Una experiencia donde se puede pedir prestado desde objetos de bricolaje y jardinería, crianza, limpieza, ocio como una bicicleta y patinetes, a teléfonos fijos, teclados e, incluso, muletas, caminadores o botas ortopédicas, entre un sinfín de artículos al alcance de aquellas personas que optan por alquilarlos para su atípico uso.

"Aprendemos unas de otras y tenemos experiencias más enriquecedoras con los objetos, ya que no los valoramos por su propiedad sino por su uso. Compartimos objetos y también historias", añaden los creadores de una iniciativa donde la colaboración ciudadana también es esencial para ampliar el catálogo.

"Si tienes alguno que no utilizas no dudes que haremos un buen uso. Si quieres darnos algún otro objeto, contacta con nosotros. Tenemos poco espacio y no todo tiene salida", apuntan desde la Biblioteca de las Cosas, donde es necesario hacerse usuario para poder gestionar los préstamos y consultar el catálogo de objetos.

Derecho a uso

Los interesados pagan un precio simbólico por el préstamo del objeto, con derecho a uso durante una semana. Una vez acabado el préstamo, deben asegurarse de devolverlo "en las mismas condiciones" que lo recogieron y pueden añadir mediante un código QR su experiencia para que sirva de utilidad para la próxima persona que lo utilice.

La iniciativa fue impulsada por las entidades Nusos, Rezero y un grupo de vecinas voluntarias del barrio de la Verneda y la Paz. Este proyecto se lleva a cabo en el Casal Ca l'Isidret y también cuenta con el apoyo de la Taula Eix Pere IV, Resco.io, Agencia de Residuos de Cataluña, Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.

Para la cooperativa Nusos, este proyecto tiene "un potencial de transformación" de los hábitos de consumo con un "elevado impacto ambiental que todavía no ha tocado techo", por lo que consideran "clave" generar sinergias con otros agentes del territorio que ayuden a fortalecer el proyecto y a difundir su importancia.

"Uno de esos agentes son los jóvenes de nuestros barrios. Con el objetivo de vincularlos al proyecto hemos diseñado un aprendizaje y servicio para que la juventud del barrio incorpore la Biblioteca de la Cosas en sus hábitos de consumo. Así pues, hemos diseñado y pilotado un proyecto para sensibilizar y formar al alumnado en torno al problema de los residuos y del modelo de consumo actual, poniendo énfasis en los impactos ambientales, sociales y económicos", sentencian.