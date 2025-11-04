Redacción Cataluña 04 NOV 2025 - 07:00h.

La iniciativa da visibilidad al gesto de generosidad que supone la donación tras la muerte y el papel clave que tienen las familias

España realiza al año 5.000 trasplantes de córnea: un donante puede tener varios receptores

LleidaVarios hospitales catalanes han puesto en marcha el proyecto 'Lleida con buenos ojos', que tiene como objetivo promover la donación de tejido ocular en el momento de fin de vida, una acción que puede restaurar la visión de personas que se encuentran en lista de espera por un trasplante de córnea.

Esta iniciativa, que la unidad de coordinación de trasplantes ha puesto en marcha junto con el servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y del Hospital Universitario de Santa Maria, pretende facilitar la donación de córneas en pacientes que han muerto, y que tanto ellos como sus familias han expresado su voluntad de donar.

"La donación de córneas y tejidos por lo general es menos conocida que la donación de órganos pero no por ello menos importante. De hecho, es una de las intervenciones más transformadoras en el campo de los trasplantes, puesto que permite recuperar una función vital como la vista", ha explicado el Instituto Catalán de la Salud.

"Un compromiso firme con la vida y la dignidad en el momento de la muerte"

La iniciativa también quiere dar visibilidad al gesto de generosidad que supone la donación después de la muerte, y destacar el papel clave que tienen las familias, que en momentos tan delicados deciden contribuir a dar vida y esperanza a otras personas.

"Este proyecto es un homenaje a los donantes y a sus familias, y un compromiso firme con la vida y la dignidad en el momento de la muerte", ha explicado la doctora Mariona Badia, Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario Arnau de Vilanova.

El proyecto se enmarca dentro de las líneas estratégicas de promoción de la donación de órganos y tejidos del sistema sanitario catalán, y contempla acciones de formación para profesionales sanitarios, protocolos específicos de actuación y campañas de sensibilización a la ciudadanía.

¿En qué consiste un trasplante de córnea?

Según explica el Instituto Catalán de Retina (ICR), el daño corneal en la mayoría de las ocasiones viene dados por distrofia de Fuchs, la alteración de las células endoteliales de la capa interna de la córnea, y traumatismos laborales, casuales o postquirúrgicos.

No obstante, el trasplante puede ser producido también por diferentes patologías oculares, y la cirugía suele realizarse con anestesia local y sin ingreso: "Se retira la parte central entre 7 y 9 milímetroos de diámetro de la córnea opacificada y se reemplaza con la córnea de donante, si es penetrante se sutura con puntos la parte de córnea sana y transparente de un donante, que es de la misma medida que la extraída", añade el ICR en su página web.

Por ello, para muchos donantes y sus familiares, reconforta pensar que después de la muerte pueden ayudar a otras personas, mientras que para otros el trasplante es la única alternativa para seguir viviendo o hacerlo con una mejor calidad de vida.

"La donación de tejidos es menos conocida que la donación de órganos, pero tiene mayor aplicabilidad, ya que un donante de tejidos puede ayudar a más de 100 personas. Por ejemplo, grandes quemados que necesitan piel o personas que pueden recuperar la visión gracias a un trasplante de córnea", explica el Instituto Catalán de la Salud.