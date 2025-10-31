Redacción Cataluña 31 OCT 2025 - 14:09h.

El Hospital Sant Pau incorpora el equipo de ultrasonidos focalizados de alta intensidad "más avanzado", capaz de tratar el párkinson

Pacientes con temblores esenciales logran recuperar el pulso gracias al tratamiento con ultrasonidos de alta frecuencia

BarcelonaEl Hospital de Sant Pau de Barcelona ha incorporado el equipo de ultrasonidos focalizados de alta intensidad "más avanzado", que elimina el temblor esencial y es capaz de tratar el párkinson, el temblor esencial y el dolor neuropático sin necesidad de cirugía en pacientes que no han respondido a la terapia farmacológica.

Se trata del primer centro español en incorporar un equipo que trata la lesión mediante ultrasonidos focalizados con resonancia magnética (MGrFUS, por sus siglas en inglés) y es capaz de mejorar los síntomas del párkinson como la rigidez y la lentitud con efectos "muy parecidos" a los obtenidos con estimulación cerebral profunda (ECP).

El tratamiento con MRgFUS no requiere hacer incisión quirúrgica, introducir agujas ni implantar dispositivos, y se lleva a cabo en una sola sesión de entre 2 y 4 horas de duración que puede hacerse de forma ambulatoria, y el paciente se va a casa el mismo día o el siguiente.

El temblor desaparece durante el procedimiento

Su "principal ventaja" es que el resultado es inmediato, ya que el temblor esencial puede desaparecer durante el procedimiento, que consiste en localizar a través de la resonancia el punto exacto del cerebro en el que se quiere actuar, al que se aplican ultrasonidos de alta intensidad a través del cráneo hasta generar una lesión milimétrica que corrige la disfunción que provoca el temblor.

Posteriormente, el equipo de Sant Pau hace un control a las 24 horas, con otra resonancia de seguridad y control clínico neurológico, y otro al cabo de tres y seis meses para hacer un seguimiento del paciente. El adjunto del Servicio de Neurocirugía Rodrigo Rodríguez ha explicado que la nueva tecnología "abre la puerta" a aquellos a quien antes no podría aplicarse terapia por distintas circunstancias.

Referente mundial

Una de las características del Programa de NM de Sant Pau es un equipo transversal y multidisciplinar que trabaja de forma "muy integrada" y que acompaña al paciente antes, durante y después del procedimiento con profesionales de Neurología, Neurocirugía, Neuroradiología, Psiquiatría, Enfermería, Física Médica y Técnicos especializados.

Neurología es la puerta de entrada de los pacientes. Un neurólogo experto en trastornos del movimiento evalúa al paciente para determinar si puede ser un buen candidato al tratamiento con MRgFUS. Posteriormente, Neurocirugía pide una RM y un TAC para valorar su indicación, mientras que Diagnóstico por la Imagen planifica y lleva a cabo el tratamiento.

Con esta incorporación, el Programa de Neuromodulación de Sant Pau, con más de 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinar, se consolida como referente mundial ofreciendo el abanico más amplio de tratamientos neuromoduladores disponibles actualmente para enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

El nuevo equipo ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Privada del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y refuerza la excelencia asistencial del Hospital de Sant Pau, consolidando su posicionamiento como centro de referencia en Neuromodulación (NM) en Europa y también potenciará la actividad de investigación, contribuyendo a la vez a la retención de talento.