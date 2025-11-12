Álex Aragonés 12 NOV 2025 - 19:00h.

La 'abuela' de Cataluña y España celebró el pasado 22 de agosto su cumpleaños rodeada de su familia y amigos

Carme coge el relevo de Angelina Torres, que falleció a los 112 años: "Era una mujer sabia, llena de fe y bondad"

BarcelonaCataluña ha batido este año un récord de longevidad al superar los 3.000 centenarios. Entre ellos Carme Noguera, quien se ha convertido en la persona más longeva de España tras la muerte de Angelina Torres, una mujer "sabia, llena de fe y bondad que falleció a los 112 años.

Carme Noguera celebró el pasado 22 de agosto su 111 cumpleaños, con la "energía que la caracteriza y su espíritu lleno de vida", según explicó la ONCE, donde la superanciana es afiliada. Una fiesta de aniversario que hizo rodeada de su familia y amigos: "Lo más importante es sumar momentos y vivencias con las personas que quiero y que me quieren”.

Hasta ahora, Carme ya era la persona más longeva de Olot (Barcelona), municipio en el que nació en el año 1914 y donde trabajó como enfermera durante los primeros años de la Guerra Civil hasta que se casó y se mudó a Vic (Barcelona) en 1951.

"Siempre he intentado ser muy feliz"

“Fui al colegio, estudié para ser enfermera, trabajé como enfermera hasta que me casé, tuve hijos, tengo nietas y eso es todo. He tenido y aún tengo una vida muy normal y tranquila, pero siempre he intentado ser muy feliz”, explicó la mujer a la ONCE en una entrevista en la que afirmaba que "no hay secretos” para un camino tan largo y lleno de vida.

En su día a día, Carme pasea por la plaza y pasa la tarde en una tienda de lanas, donde años atrás, "cuando la degeneración macular se lo permitía", iba a hacer punto y ganchillo: "Es de las cosas que más le gustan. Sin embargo, su momento preferido es recibir visitas de familiares y amigos. Tiene un grupo de amigas que la visitan cada semana y con las que comparte conversaciones, risas y lecturas en voz alta".

"Estoy siempre acompañada y muy bien atendida"

Actualmente, vive en Taradell (Barcelona) con su hija Dolors: “Me cuida muy bien, y estoy siempre acompañada y muy bien atendida. Tengo mucha suerte de tenerla”, explicaba la protagonista sobre una historia de vida que le ha llevado a ser la "abuela" de toda Cataluña y España.

"Sigue siendo joven de corazón y también en la ONCE, organización a la que se afilió hace siete años, cuando ya era centenaria", explicó el grupo social de personas con discapacidad, cuya misión es mejorar su calidad de vida y promover su autonomía e inclusión social.

María Branyas y Angelina Torres

Angelina Torres se convirtió en agosto de 2024 en la catalana en vida con más años tras el fallecimiento de Maria Branyas, y desde el deceso de la aragonesa Piedad Loriente, quien murió en noviembre del año pasado a sus 113 años, era la persona más longeva de España.

Sin embargo, la ciencia aún sigue buscando las claves de la longevidad de Maria Branyas, la catalana que batió el récord mundial de vivir 117 años. Tenía características biológicas asociadas a una longevidad saludable, como un buen microbioma, pero a la vez presentaba señales de envejecimiento extremo.

Estas son las principales conclusiones de un estudio del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, publicado en la revista Cell Reports Medicine, que incluye el análisis completo de las muestras obtenidas de Maria Branyas antes de fallecer y constituye el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre una supercentenaria.

Branyas, nacida en San Francisco (EE.UU.) en 1907 y fallecida en Olot (Girona) en 2024, es por ahora la persona más longeva del mundo jamás, gracias a una salud de hierro que ni siquiera la covid pudo derribar.