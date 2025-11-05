Álex Aragonés 05 NOV 2025 - 14:13h.

Los datos reflejan un aumento del 47,6% en la última década y el 83,5% de centenarios en la actualidad son mujeres

La ciencia busca las claves de la longevidad de Maria Branyas: la catalana que batió el récord mundial de vivir 117 años

BarcelonaEl aumento de la esperanza de vida ha supuesto que Cataluña bata un récord de longevidad en su población centenaria, al superar por primera vez la cifra de 3.000 personas que han cumplido más de 100 años, según los últimos datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), correspondientes al primer semestre del año.

"Esta cifra quiere decir que la calidad de vida es notable en Cataluña. Debemos cuidarnos de la salud, debemos comer bien, pero tenemos calidad de vida", ha explicado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que ha participado en un acto de homenaje a las personas centenarias.

La cifra de centenarios ha crecido de forma continuada y se duplica aproximadamente cada diez años. En 1985 había 185 centenarios, en 1995 había 370, en 2005 eran 815 y en 2015, 2.067, mientras que el 1 de julio de 2025 había 3.051 personas centenarias de las que 502 son hombres (16,5%) y 2.549 mujeres (83,5%).

"Tener una población longeva no es un problema"

Estos datos reflejan un aumento del 47,6% en la última década. En el caso del primer semestre de 2025, la población centenaria ha aumentado en 134 personas, ya que a 1 de enero de 2025 había 2.917 personas centenarias (464 hombres y 2.453 mujeres).

"Ya hay en Cataluña 3.000 personas centenarias; quiere decir que vamos por el buen camino y recibirles aquí es honrarles y reconocer su aportación a la construcción de Cataluña y de nuestro país", ha añadido Illa, quien ha remarcado que este hito es "un reconocimiento al sistema de salud y al sistema de cuidados que tenemos en nuestro país, una sanidad pública que llega a todo el mundo y que no mira ni el estatus económico ni el estatus social a la hora de tratarte".

El jefe del Ejecutivo catalán también ha destacado el compromiso del Govern con las personas mayores: "Hemos creado una Dirección General para las Personas Mayores para abordar de manera específica sus necesidades e impulsar un envejecimiento activo, digno y participativo. Tener una población longeva no es un problema, es una riqueza y un signo de calidad de vida".

Pasado, presente y futuro

El acto, titulado "Cien años de memoria viva de Cataluña", ha sido conducido por el actor Joan Pere y ha rendido homenaje a las personas centenarias como nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro del país.

Entre el público estaban varias personas centenarias, familiares y la conocida abuela Angeleta, así como la vicepresidenta segunda del Consejo de las Personas Mayores de Cataluña, Magda Bes, y el director general de Personas Mayores, Pedro Cano. También la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.

"Cataluña ha sabido avanzar y ha construido un sistema de derechos sociales sólido y universal, que protege a las personas mayores y garantiza la igualdad de oportunidades, sea cual sea el origen o la situación económica de cada uno" , ha culminado la consellera en un acto donde la cantante Marina Prades y una chocolatada en el Pati dels Tarongers han puesto punto y final a la conmemoración.