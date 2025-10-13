Álex Aragonés 13 OCT 2025 - 14:06h.

El consistorio ha certificado que 322 de los 324 empadronamientos sospechosos son fraudulentos al no residir en el municipio

BarcelonaLas irregularidades con los empadronamientos ha sacudido Sant Cugat (Barcelona), donde el consistorio ya dio de baja a más de 4.000 personas que figuraban de forma irregular en el padrón durante 2019-2023 y ahora ha vuelto a empezar un proceso para hacer lo mismo con los centenares de casos sospechosos detectados este verano en la localidad catalana.

Un total de 324 solicitudes levantaron sospechas antes del 18 de agosto. Desde entonces, las labores de inspección presencial llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sant Cugat, desde el pasado 1 de septiembre, han constatado que casi la totalidad de los empadronamientos sospechosos detectados son fraudulentos.

"Se certifica que 322 de los 324 empadronamientos sospechosos son efectivamente fraudulentos dado que ninguna de estas 322 personas reside en el municipio", ha explicado el consistorio catalán sobre unos casos de los que ya se ha tramitado la baja a seis personas dado que el Ayuntamiento de Sant Cugat ha recibido una notificación conforme ya han conseguido empadronarse en otro lugar.

99% de los casos detectados

En los otros 316 casos, ya se ha iniciado el proceso administrativo de baja del padrón. "Continuamos aplicando la tolerancia cero con el fraude al padrón municipal. En menos de un mes y medio hemos llevado a cabo la inspección de los empadronamientos sospechosos que se llevaron a cabo durante agosto en la oficina de atención al ciudadano", ha explicado el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.

De este modo, se ha constatado que el 99% de los casos sospechosos detectados se trata de personas no residentes en el municipio catalán. Unos hechos reiterados en los últimos años en Sant Cugat, por lo que el consistorio está trabajando en un nuevo protocolo de empadronamiento para endurecer las condiciones de acceso al padrón y "poder luchar mejor" contra este tipo de fraude.

Moción de censura

En relación con el padrón, el ayuntamiento aprobó el pasado mes de marzo una moción para incrementar los años de empadronamiento en el acceso a la vivienda pública de alquiler con los votos a favor de JXSTC, PP y VOX, la abstención de PSC y los votos en contra de ERC, CUP y ECP.

Esta moción insta al Parlament de Cataluña a que modifique la legislación para que el acceso a la vivienda pública de alquiler priorice a las personas con un mínimo de 10 años de empadronamiento en el municipio, ya sea de manera continua o discontinua. También insta al Govern a aplicar este criterio en la adjudicación de las 50.000 viviendas previstas en los próximos años.

El crecimiento de Sant Cugat: más "inconvenientes" que "ventajas"

Según al ola del Observatorio Sociológico de Sant Cugat, realizada el pasado mes de julio con una muestra de 1.100 personas, considera que el crecimiento de la localidad catalana aporta "más inconvenientes que ventajas", un 20% más que hace un año.

Las personas encuestadas destacan como principales puntos negativos la masificación del municipio (23%), la presencia de más coches, menos aparcamientos y mayor tráfico (14,3%) y la subida del precio y la falta de vivienda (12,5%). Como ventajas del crecimiento, la población de Sant Cugat señala que haya mayor cantidad de servicios (18,1%) y de riqueza (7,9%).

En cuanto a los hábitos de la ciudadan�ía, el informe también indica que el 76% de la ciudadanía está de acuerdo con la propuesta del consistorio de incrementar a diez años el empadronamiento al municipio para poder acceder a una vivienda pública. "Los resultados obtenidos manifiestan claramente que la población no quiere que el municipio crezca más porque esto genera más inconvenientes que ventajas", destacó Jordi Puigneró, teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales.