Redacción Cataluña 21 NOV 2025 - 13:40h.

La organización lamenta que Pedro Varela haya tenido que suspender su intervención por presiones

Balaguer, "escenario para la propaganda del odio": así es el congreso de Josep Pàmies que iba contar con Pedro Varela

LleidaEl polémico congreso del curandero Josep Pàmies, que este fin de semana se lleva a cabo en Balaguer (Lleida), finalmente no contará con el neonazi Pedro Varela tras unas protestas que han llevado a la organización a prescindir del condenado en 2024 a 18 meses de prisión por enaltecimiento de crímenes contra la humanidad.

"Lamentablemente Pedro Varela, ha tenido que suspender por presiones de personajes que temen la libertad de expresión, su participación como ponente en el Congreso de Ciencia y Espíritu organizado por Miguel Celades en Balaguer", ha explicado Josep Pàmies en redes sociales.

CGT Lleida mostró su "profunda indignación" por la presencia de Pedro Varela, "conocido por su vinculación con el fascismo a través de CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa) y por haber sido responsable de espacios de difusión de literatura y simbología nazi", en el evento, lo que suponía "un paso atrás en la dignificación de la memoria de las víctimas del fascismo".

"Te acusan de defender teorías nazis"

Unas quejas que han surtido efecto, de manera que Pedro Varela no formará parte del cartel "Salud, Historia, Cosmología, Geopolítica y Conciencia. La Última Batalla por la Verdad”, que reunirá a "quienes ya no creen en las versiones oficiales".

"Te acusan de defender teorías nazis, pero hoy en día comportamientos 'fascistas', dictatoriales y corruptos, se han instalado en casi todas las instituciones, partidos y sindicatos. Temen el diálogo y prefieren despistarnos con el enfrentamiento para seguir medrando en este mundo caótico provocado por ellos mismos", ha añadido Josep Pàmies.

El curandero ha destacado que sustituirán la participación del neonazi con una mesa redonda formada por "diferentes personas perseguidas por derechas e izquierdas y demás fauna política, en un país sin norte", y ha asegurado que en un futuro organizarán otro acto que cuente con la presencia de Pedro Varela.

Por su parte, CGT destacó que el evento "parece mezclar discursos pseudocientíficos y una reinterpretación sesgada de la historia" y que este tipo de actos constituyen "una banalización inadmisible de un régimen responsable de genocidios, persecuciones y crímenes, así como un intento de blanquear ideologías autoritarias y confundir a la ciudadanía con estos discursos", por lo que no pueden permanecer "impasibles" mientras se "da espacio y voz a planteamientos que cuestionan valores antifascistas".

La condena a Pedro Varela

La Sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó en septiembre de 2024 a Pedro Varela a un año y medio de prisión y multa de 7 meses, a razón de 15 euros diarios, por un delito de negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad.

La sentencia también lo inhabilitaba para desempeñar profesiones u oficios educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 3 años una vez cumplida la pena de privación de libertad impuesta.También quedó inhabilitado para ejercer cualquier profesión oficio, industria o comercio vinculado a la edición, distribución y venta de libros o publicaciones tanto en sede física o como virtual durante el período de la condena.

La sentencia recoge que entre abril de 2006 y 2016, Varela realizó "de forma indiscriminada" a través de su librería, la web de esta, las redes sociales y conferencias abiertas al público, la venta de libros de una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial, con especial adversión hacia los judíos.

En los libros editados a través de la editorial 'Ediciones Ojeda', Varela no sólo defendía la figura de Adolf Hitler y el régimen de terror impuesto en la Alemania nazi sino que lo justificaba "negando, ridiculizando, banalizando y trivializando los atroces crímenes programados y ejecutados por dicho régimen".

Los textos que difundía tenían un "lenguaje de naturaleza discriminatoria y especialmente vejatorio por razones de color de piel ("raza"), origen nacional, religión, ideología u orientación sexual para fundamentar sus tesis discriminatorias, particularmente racistas y antisemitas" y en ellos se justificaba, enaltecía y alababan las acciones de exterminio del III Reich.