Álex Aragonés 28 NOV 2025 - 04:00h.

La pieza audiovisual culmina el 25 aniversario del nombramiento del conjunto arqueológico de Tarraco como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

TarragonaTarragona acoge este fin de semana una pieza audiovisual pionera en su anfiteatro romano, con motivo de la clausura de los actos por el 25 aniversario del nombramiento del conjunto arqueológico de Tarraco como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Para poner fin a las fiestas, este viernes y sábado se lleva a cabo el primer videomapping que se proyectará sobre un anfiteatro romano de España y de los pocos proyectados sobre un anfiteatro romano en Europa. "Es más, Tarragona será la primera de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas en las que se proyectará una pieza audiovisual de este tipo", ha explicado el consistorio de la localidad catalana.

Bajo el nombre 'El futuro ya tiene memoria', esta recreación audiovisual durará 15 minutos y se proyectará en cinco sesiones tanto del viernes como el sábado, que tendrán lugar a las 21:00, 21.30, 22:00, 22.30 y 23:00 horas para disfrutar de un espectáculo que se podrá ver desde diferentes puntos cercanos al monumento.

"Un espectáculo nunca visto"

"Pero la mejor ubicación para disfrutar del mapping será desde la explanada delante del anfiteatro", ha añadido el Ayuntamiento de Tarragona sobre un espectáculo de interpretación artística que también servirá para poner punto y final al NOW Fest - El Jardí Digital 2025, un festival con "raíz tarraconense, pero con mirada europea".

Para la consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, este viodemapping "es una oportunidad única de disfrutar de un espectáculo nunca visto antes en el anfiteatro y que no dejará a nadie indiferente". En esta línea, ha mostrado la voluntad de que los principales monumentos de la ciudad "cobren vida" a lo largo del año gracias a la creatividad y la tecnología.

"En este caso, lo haremos con una interpretación artística que aportará una nueva visión de nuestro anfiteatro. Pero más allá de esta actuación artística, seguiremos una estrategia estable para llevar mappings de recreación histórica y documental al patrimonio de la nuestra", culmina Montse Andan. sobre un espectáculo que es totalmente gratuito para la ciudadanía.

La historia del conjunto arqueológico

El anfiteatro completó la trilogía de edificios de espectáculos, junto al teatro y circo, distintivos de una ciudad romana de primer nivel y capital de una de las provincias imperiales. Una construcción que fue el resultado de una donación de un sacerdote imperial, cuyo nombre se desconoce, aunque se sabe que vivió a principios del siglo II dC, según explica el Ayuntamiento de Tarragona.

Este edificio se ubicó fuera del casco urbano: "Este emplazamiento no es ocasional, ya que se encontraba muy próximo a la Vía Augusta, poco antes de que se adentrara en la ciudad, y cerca de la playa, donde se descargaban los animales que debían participar en los espectáculos".

En cuanto a su uso, en el anfiteatro se organizaban las luchas de gladiadores y las luchas o cacerías de fieras, además de ser un lugar donde se ajusticiaban los condenados a muerte. En el espacio en el que se desarrollaba el espectáculo, cuenta con unas dimensiones de 62,50 por 38,50 metros.

En una pequeña sala a modo de capilla se descubrió una pintura mural que representaba a Némesis, la diosa protectora de los gladiadores. Asimismo, la arena está separada de la gradería por un podio de 3,25 metros de altura, mientras que las gradas estaban divididas en tres sectores.

Estas gradas se construyeron recortando la roca en el lado norte y apoyándolas sobre bóvedas en el resto del edificio, donde también se ha localizado la tribuna, las principales puertas de salida a la arena y una parte muy pequeña de la fachada.