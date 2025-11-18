Esperanza Buitrago 18 NOV 2025 - 11:15h.

Un informe europeo evidencia que "las competencias generales débiles en lectura, matemáticas y ciencias suponen un riesgo para la competitividad"

El mercado laboral no absorbe a todos los titulados superiores pero hay pocas matrículas en ciencias, matemáticas y tecnologías

Una cuarta parte de los jóvenes españoles de 15 años no alcanza un nivel básico en matemáticas y lectura y una quinta parte en ciencias, según el informe 'Monitor de la Educación y la Formación 2025'. Una tendencia que ya se detecta en la educación primaria. Solo el 4,2 % de los alumnos de cuarto alcanza un nivel avanzado en matemáticas y el 3,9% en ciencias. Estos datos tienen sus consecuencias a nivel universitario y laboral. En España "la demanda" de especialistas en estas materias “supera la oferta”.

En la universidad española hay pocas matrículas en ramas tecnológicas, según el informe que elabora la Comisión Europea y ha publicado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Las matrículas universitarias en ciencias, matemáticas y tecnologías son el 24,7% en España frente al 27 % de media de la UE. Y hay margen de mejora, reza el informe, ya que "la demanda” de estos especialistas “supera la oferta”.

La razón de la baja matriculación universitaria en materias de ciencia y tecnología no se explica en el informe 'Monitor de la Educación y la Formación 2025', que sí revela carencias en estas y otras materias en primaria y secundaria. "Unas competencias generales débiles en lectura, matemáticas y ciencias suponen un riesgo para la competitividad y reducen el número de candidatos para las profesiones de Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas (CTIM)", señala el informe.

Más de una cuarta parte (27,3%, UE: 29,5%) de los jóvenes de quince años no alcanza un nivel básico en matemáticas, una cuarta parte en lectura (24,4%, UE: 26,2%) y una quinta parte en ciencias (21,3%, UE: 24,2%). Además, el porcentaje de alumnos con un alto rendimiento académico está muy por debajo de la media de la UE, con un 5,9% en matemáticas (frente a la UE: 7,9%) y un 4,9 % en ciencias (frente a la UE: 6,9%), lo que reduce el número de candidatos para profesiones CTIM.

Estos datos ya se evidencian en la educación más básica en España. En la encuesta de 2023 del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés), los alumnos españoles de cuarto curso de educación primaria obtuvieron unos resultados inferiores a la media de la UE: 498 puntos en matemáticas frente a 514 de la UE y 504 en ciencias frente a los 513 de la UE. Solo el 4,2% de estos estudiantes alcanza un nivel avanzado en matemáticas y el 3,9 % en ciencias, lo que confirma la preocupante tendencia.

La FP, una opción para impulsar la ciencia

El estudio pone el foco en la Formación Profesional (FP) de grado medio, donde se deberían impulsar las materias de ciencia y tecnología. La tasa de matriculación en este nivel de FP es más baja en España, el 68,6%, frente al 80 % de la UE.

La matriculación en Formación Profesional de grado superior es más alta que la de la media de la UE.

En general, el informe destaca que en España el mercado laboral no es capaz de absorber a los titulados universitarios, lo que provoca la mayor tasa de sobrecualificación de la Unión Europea, del 35 % en 2024.

La tasa de titulados en educación superior entre jóvenes de 25 a 34 años, alcanza el 52,6% y supera desde hace tiempo el objetivo de la UE del 45%.

Sin embargo, las matrículas universitarias en ciencias, matemáticas y tecnologías son más bajas en España, que está en el 24,7%, frente al 27% de media de la UE. Y eso a pesar de que, en este campo “la demanda de especialistas supera la oferta".

España se mantiene a la cabeza en abandono escolar

Según este análisis de la CE, basado en los principales informes internacionales, como el de PISA, una de las preocupaciones es que a pesar de la disminución en España del abandono temprano escolar -desde el 20% en 2015- la tasa en España sigue estando muy por encima de la media de la UE.

Además, el abandono afecta más a chicos (15,8 %) que a chicas (10 %).

En este sentido, las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado es ampliar la edad de escolarización obligatoria hasta los dieciocho años, mejorar las becas para estudiantes (en importe y admisibilidad) y asignar el 5,5 % del PIB a gasto en educación. En 2024 el gasto público en Educación se situó en el 4,7% del PIB, según datos del Ministerio de Educación. Eso es, unos 63.380 millones de euros.