Álex Aragonés 10 DIC 2025 - 16:31h.

VERTE Oftalmología Barcelona denuncia la aparición de recetas falsas de este colirio en farmacias de Cornellà, Reus y Zaragoza

La clínica hace un llamamiento a farmacias para extremar la precaución ante prescripciones dudosas de “Colirofta Tropicamida – Colirio en solución”

BarcelonaLa clínica oftalmológica VERTE de Barcelona ha denunciado la aparición de recetas falsas para obtener colirio de tropicamida en farmacias de las localidades de Cornellà (Barcelona) y Reus (Tarragona), e incluso en la ciudad de Zaragoza.

"Al parecer, aunque se trata de una solución para dilatar la pupila, también se utiliza como droga recreativa", ha explicado la clínica catalana a la que diferentes farmacias han contactado en los últimos días para confirmar la autenticidad de varias prescripciones que "habían generado sospechas".

Según los farmacéuticos, los documentos presentaban "irregularidades evidentes", entre ellas la firma bajo la denominación “ICO (Instituto Condal de Oftalmología)”, nombre que la organización dejó de utilizar hace más de año y medio, lo que "delataba la falsedad de la receta".

Tras estos avisos, VERTE revisó su base de datos para verificar a los supuestos pacientes que reclamaban el medicamento: "La persona no constaba en el sistema, confirmando así que se trataba de identidades ficticias vinculadas a un intento de fraude".

¿Qué es el colirio de tropicamida?

El colirio de tropicamida se trata de un medicamento de la familia de los anticolinérgicos, empleado habitualmente en oftalmología para dilatar la pupila durante exploraciones, aunque la clínica destaca que "se ha utilizado recientemente como droga recreativa, lo que explicaría el interés por obtenerlo sin control médico".

"En algunos entornos, especialmente en Europa del Este, se han descrito casos de abuso de colirios anticolinérgicos. No se trata de un 'estupefaciente' real, sino de una práctica tóxica de riesgo", ha añadido VERTE sobre el uso de colirio con el objetivo de " potenciar efectos de otros opioides o sustancias depresoras con las que se asocia o combina", aunque "no genera un efecto euforizante propio".

Pese a ello, las intoxicaciones anticolinérgicas pueden llevar en su extremo al riesgo vital. Por ello, la clínica considera el aviso de "gran importancia" y ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades policiales, además de hacer un llamamiento a las farmacias del territorio para extremar la precaución ante cualquier prescripción dudosa, especialmente si se refieren al mencionado “Colirofta Tropicamida – Colirio en solución”.