La llamada al 112 del asesino machista de Catarroja: "Mi chica está mala, le pasa algo. No se despierta"
El supuesto asesino se reafirma ante el juez en su versión sobre que la fallecida “estaba muy drogada” y se había caído golpeándose
El hombre que asesinó a su pareja por una brutal paliza en Catarroja tenía antecedentes por maltrato a otras mujeres
ValenciaJuan Carlos ingresó en prisión provisional sin fianza después de que Natividad Heredia muriese en el hospital de Valencia tras varios días en coma a causa de la brutal paliza que había propinado el ahora detenido.
El supuesto asesino se reafirma ante el juez en su versión sobre que la fallecida “estaba muy drogada” y se había caído golpeándose en la cabeza con la mesita de noche de mármol. A pesar de que la mujer estaba tendida en el suelo, atestigua que él decidió meterse en la cama y dormirse, fue cuando despertó horas después que “ella seguía allí y no abría los ojos”.
El detenido testifica que fue cuando la vio rodeada de vómito y sin responderle que decidió pedir ayuda y finalmente llamó al 112: “Mi chica está mala, le pasa algo. Ha vomitado y no se despierta”, recoge El Levante.
Doble hemorragia cerebral, el tímpano roto y un ojo morado
Los servicios de emergencias que acudieron a la vivienda y ante la gravedad de la situación decidieron llevar a Natividad al Hospital Universitario de La Fe de Valencia donde comprobaron que la mujer de 50 años tenía una doble hemorragia cerebral, además de el tímpano roto, un ojo morado y varias heridas por el cuello.
Las lesiones de la mujer y el largo historial de por violencia de género de Juan Carlos, quien tenía denuncias por agresiones de cuatro exparejas más, hacían dudar a las autoridades de la versión dada por el detenido y registraron la vivienda.
El cuerpo de Natividad no pudo soportar las graves heridas infligidas por Juan Carlos y al tercer día falleció en el hospital sumando así una nueva víctima más de violencia machista que deja un mes de diciembre negro.
El Ministerio de Igualdad elevaría a 46 las asesinadas este año por violencia de género, a 1.341 desde 2003 y se sumaría a las cuatro víctimas confirmadas de diciembre de 2025.