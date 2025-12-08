Álex Aragonés 08 DIC 2025 - 04:00h.

Cada donación realizada en estas máquinas se destina directamente y de forma íntegra a entidades sociales de Barcelona

El público puede eliger una causa a través de las tarjetas que están en el interior de los máquinas expendedoras

Compartir







BarcelonaEl centro comercial La Maquinista de Barcelona cuenta por Navidad con una máquina solidaria que llega a España para "transformar la manera de donar", convirtiendo cada gesto en una ayuda directa a través de una iniciativa solidaria internacional donde los ciudadanos eligen una causa a través de las tarjetas que están en el interior de los aparatos expendedores.

"No dan bocadillos o refrescos, sino que permiten elegir entre distintos proyectos solidarios que las entidades beneficiarias proponen: material educativo, pañales, gafas, apoyo psicológico, refuerzo escolar, kit de recién nacido, ropa de invierno, materiales de limpieza", explican los artífices de un proyecto que, en España, cuenta con sor Lucía Caram como embajadora del proyecto y representante de la Fundación Santa Clara.

Cada donación realizada en estas máquinas se destina directamente y de forma íntegra a entidades sociales de Barcelona que ofrecen ayuda en ámbitos como la infancia, la inclusión social y la salud. De este modo, las personas que se acerquen y deseen colaborar pueden elegir diferentes opciones que van desde los 10 hasta los 50 euros, mediante donativos que se destinarán íntegramente al proyecto elegido.

"Sí a las compras y sí a la solidaridad"

"Las máquinas llegan para recordarnos, en un tiempo de Navidad, cuando venimos a hacer las compras para decir a las personas que queremos que las queremos haciéndoles un regalo material, que hay otras personas que necesitan una ayuda para poder cubrir sus necesidades esenciales. Aquí no decimos no a las compras; decimos sí a las compras y sí a la solidaridad y al compartir", explicó sor Lucía Caram en la presentación de las máquinas, que permanecerán en la capital catalana hasta el 6 de enero.

PUEDE INTERESARTE Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces de Navidad de Barcelona tras un espectáculo de danza aérea

El proyecto ya se lleva a cabo en trece países y más de cien ciudades. Entre ellas, Barcelona, el primer municipio de España en tener este tipo de máquinas solidarias. "Independientemente de lo que cada uno crea, a todos nos une la luz; esta luz, esta esperanza, esta alegría nos convoca hoy aquí para decir: 'Hay que ayudar a aquellos que necesitan ayuda’. Con estas máquinas lo que hacemos solamente es apoyar el esfuerzo de la maravillosa gente que está prestando desinteresadamente una ayuda fantástica", añadió élder Alliaud, presidente del Área de Europa Central.

Cada tarjeta de la máquina representa una causa real: "Una historia. Una oportunidad de ayudar. A veces basta un gesto sencillo para cambiarlo todo. Porque se trata de dar sentido a lo que compartimos, de creer en la magia que ocurre cuando las personas se unen para hacer posible lo imposible. Hay personas que acompañan, cuidan, alimentan, protegen y sostienen", sentencian los artífices de un proyecto social para Navidad.