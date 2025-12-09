Desánimo ante el real decreto para resolver el problema de la vivienda: "Necesitamos mucha más construcción"

El plan arranca con 45.000 viviendas de la SAREB y prevé que promotoras privadas construyan más en suelo público para ofrecer alquileres asequibles

Casa 47, la nueva vivienda asequible con alquileres de hasta 75 años para los que cobren menos de 63.000 euros

El Gobierno presenta su nuevo plan de alquiler público: alquileres más baratos y ajustados al sueldo. La norma es clara, nadie pagará más del 30% de lo que gana. El objetivo es llegar hasta el 60% de la población con ingresos medios y bajos. El plan arranca con 45.000 viviendas transferidas desde la SAREB que se destinarán a alquileres asequibles. Pero hay más, el Estado prevé viviendas que construirán promotoras privadas en suelo público. Es decir, los pisos no los construye directamente el Estado, los construyen empresas privadas y serán ellas quienes gestionen los alquileres durante 75 años. Los contratos tampoco serán indefinidos: cada 14 años se revisarán y, si el inquilino sigue cumpliendo los requisitos, se prorrogarán. Además, el precio final no será igual para todos, ya que dependerá de los ingresos de cada familia.

'La mirada crítica' habla en directo con Josep María Raya, economista, sobre las nuevas medidas para solucionar los problemas de la vivienda en España. Raya opina sobre el plan: "La verdad es que es una iniciativa que puede ser interesante, pero lo veremos con el tiempo porque necesitamos mucha construcción. Lo importante es meter vivienda al mercado, sobre todo al de alquiler, porque tenemos un mercado muy disfuncional: muy escaso. Donde se aplica la ley de vivienda, la gente no encuentra piso porque se retiran del mercado, y donde no se aplica, suben los precios".

Josep María Raya, economista: "Hacemos menos de la mitad de la vivienda que necesitamos cada año"

Además, analiza la situación del mercado del alquiler: "En un mercado donde funciona bien, que se acabe el contrato es una oportunidad para volver a negociar condiciones o buscar otro. Pero en un mercado donde no funciona, si giras la cabeza no encuentras piso y si negocias con el propietario te va a subir precios. Por lo tanto, es una situación de mercado disfuncional. A ver si esta medida ayuda, pero necesitamos muchas más cosas. Necesitamos mucha construcción y mucha actividad en el mercado de la vivienda".

Por último, explica una de las claves del problema: "Hacemos menos de la mitad de la vivienda que necesitamos cada año. No hay producto. Si usted pregunta en una inmobiliaria, le dirán que no tienen, porque antes de salir a la venta, las inmobiliarias no publican el anuncio: con sus listas de espera ya otorgan el piso".