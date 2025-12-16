Antoni Mateu 16 DIC 2025 - 07:30h.

Vitoria, Murcia y parte de Andalucía han sido escenario reciente de actividad sísmica, sin embargo, ¿tiene nuestro país más terremotos de lo habitual?

¿Por qué ha sacudido Álava un terremoto? La clave está en lo que ocurre bajo una sola placa tectónica

En estas últimas semanas, los terremotos han copado titulares alrededor del globo: desde la Península Ibérica hasta Japón, que tuvo que activar la alerta de tsunami. Aunque son fenómenos naturales, ¿estamos ante una “temporada de terremotos”?

Informativos Telecinco ha entrevistado a Juan Vicente Cantavella, quién es director de Red Sísmica Nacional, institución que vigila y monitoriza constantemente los movimientos del suelo en la Península y archipiélagos --con datos de España, Portugal y territorios de ultramar como las Islas Azores--. ¿Cómo está el panorama actual?

España registra alrededor de 12.000 terremotos al año

Este es uno de los primeros datos que el directivo ha puesto encima de la mesa: una media de 12.000 movimientos sísmicos. Sin embargo, “la inmensa mayoría de ellos sólo son captados por los sismógrafos”, además de que “hay muchos de ellos que sólo se sienten en zonas muy localizadas”.

¿A qué se debe esto? Cantavella explica que es “porque son muy pequeños”. Pero, ¿es normal que la Península registre tantos movimientos? “Por término medio, hay un terremoto al día que lo siente alguien en España. Esto no es un fenómeno actual: tenemos registros históricos desde el año 1.048 y si ponemos el foco en los últimos 100, vemos que la actividad no ha variado”, explica.

“Hay mucha actividad que no se siente”

El director de Red Sísmica explica que muchos los terremotos que se producen en España “no se sienten” ya que nuestro país “presenta una actividad sísmica moderada en comparación con otras zonas como puedan ser Turquía, Italia o Grecia”, si se comparan los datos con la cuenca del Mediterráneo.

Entonces, ¿por qué a veces se observan eventos de este tipo concatenados? La explicación que dan desde el Instituto Geográfico Nacional alude a la ‘no-homogeneidad’ de los acontecimientos: “Hay un año en el que se pueden juntar dos, mientras que también pueden pasar 100 años sin que tengamos ninguno. Se trata de una eventualidad caótica”, ilustra Cantavella.

¿Cuáles son los peores terremotos de España?

La página web del Instituto Geológico Nacional recoge todos los datos históricos de movimientos sísmicos en nuestro país desde el año 1048. La base de datos --pública y gratuita para su consulta-- revela que el último gran terremoto que tuvo España fue el de 2011 en Lorca (Murcia). Sin embargo, Cantavella recalca el siguiente dato:

“En el siglo XIX tuvimos terremotos por encima de Magnitud 6 en la escala de Richter. Estamos viviendo años en los que no se están dando terremotos catastróficos”. ¿A qué se refiere con ‘catastróficos? De acuerdo con las informaciones registradas, se trataría de un evento con una Magnitud 6 o mayor.

El 1 de noviembre de 1755 está marcado en el calendario como el día en el que España tuvo su peor seísmo: Magnitud 8,5 en Cabo de San Vicente y 15.000 fallecidos. En el 1680, se produjo otro evento en Málaga --en este caso, de Magnitud 6,8--.

En el S. XX, el último gran terremoto que azotó la Península quedó registrado el 28 de febrero de 1969, nuevamente en Cabo San Vicente. De Magnitud 7,8, se cobró 19 vidas. ¿Y el terremoto de Murcia de 2011? Fue de Magnitud 5,1 --con 9 vidas a sus espaldas--.