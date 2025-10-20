Miguel Salazar Madrid, 20 OCT 2025 - 17:21h.

Los Mossos d'Esquadra continúan recabando pruebas para comprobar si la muerte de Isak Andic, el dueño de Mango, fue consecuencia de un homicidio. Alfonso Egea, periodista especializado en sucesos, ha compartido en 'El tiempo justo' una teoría física que está siendo clave en la investigación -que pone el foco en su hijo, Jonathan Andic, que era el único que estaba junto a él aquél fatícido día de diciembre-.

¿Un simple resbalón?

"Si esta es la pared, el cortante por donde cae Isak Andic, cuando uno tiene un resbalón el cuerpo aparece muy cerca de la pared y la inercia y la física hacen que te golpees", comienza relatando simulando con su mano el lugar por donde se habría precipitado, ubicado en en las cuevas de Salnitre de Collbató.

Alfonso Egea aclara que el cuerpo, tal y como está y en el lugar en el que se encontró, "requería de algo más que de un resbalón". "El lugar donde los mossos no cuadran con el resbalon es una cuestión física mucho mas allá de las pruebas que haya", puntualiza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

A los agentes esta cuestión no les termina de "cuadrar" y, por ello, continúan investigando qué hay detrás del suceso. En el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat ya explicamos que existía una disputa entre padre e hijo por las intenciones del empresario para firmar "un acuerdo prenupcial", según informaron desde 'Informalia'.

El objetivo que tenía Isak Andic "tres meses antes" de fallecer era "blindar" todos los "bienes" de su hijo, previo a su matrimonio con la influencer Paula Nata. "Fuentes familiares nos cuentan que había habido un problema muy concreto en esta boda y que Isak no quería que se realizase", informó en directo el periodista de 'El Español' Julio César Ruiz Aguilar.