El fundador de Mango, Isak Andic, falleció el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse al vacío desde una altura de unos 150 metros cuando daba un paseo con su hijo, Jonathan Andic, por las cuevas del Sanitre en el municipio barcelonés de Collbató. Tenía 71 años.

Esta semana, diez meses después del trágico suceso, saltaba la noticia de que los Mossos d'Esquadra investigan como un posible homicidio la muerte del empresario. Además de judicialmente, puesto que la magistrada llegó a archivar la causa al mes del accidente, la situación se complica en el panorama familiar.

La pareja de la víctima, Estefanía Knuth, no estaría de acuerdo, tal como adelantaba El País este viernes, con la parte que le ha tocado de la herencia del magnate, que disponía de la mayor fortuna de Cataluña y la quinta de España.

La catalana, quien administra varias sociedades, también destacó la mala relación entre padre e hijo. Según ha podido saber El Periódico de fuentes cercanas a la familia, habría estado durante semanas tratando de pactar con los tres hijos del presidente de Mango una cantidad económica más conveniente para ella.

Fuertes discrepancias por el reparto económico

En el testamento de Isak Andic figura que su voluntad era que se repartiese la herencia a partes iguales entre sus tres hijos (Jonathan, Sarah y Judith) y que determinadas personas recibieran otra parte del legado. Lo primero se refiere a su patrimonio y lo segundo es una cantidad específica que se deja a nombre de quienes libremente elija el fallecido. Y entre estas personas escogidas se encuentra Knuth, apunta el mencionado diario.

El conflicto habría saltado por los aires al no estar ella de acuerdo con la cantidad, esperando recibir bastante más de lo que en el documento se indicaba. Así lo trasladó a los hijos, que habrían intentado negociar con ella una cifra que le satisficiese. No ha sido así, hasta el punto de que las fuentes con las que ha tratado El Periódico hablan de "distancia abismal" entre una y otra parte.

Una vez que los hermanos Andic pongan a disposición ante notario de la cantidad que le corresponde a la novia de su padre, según expreso deseo de la víctima, a Estefanía Knuth, exgolfista profesional nacida en Barcelona el 4 de mayo de 1973, le quedarán dos opciones: aceptar o llevar el caso a los tribunales.

Los Mossos siguen analizando nuevas pruebas

Por ahora, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y los Mossos continúan analizando nuevas pruebas técnicas, entre ellas los dispositivos electrónicos y las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al área donde se produjo el siniestro.

También se ha solicitado un nuevo peritaje del terreno y del equipo de senderismo que Isak y Jonathan Andic portaban aquel día, con el fin de determinar si la caída pudo ser provocada o si realmente se trató de un accidente.

El caso ha generado un fuerte impacto en el entorno empresarial y mediático catalán. Isaac Andic, creador de Mango en 1984, fue una de las figuras más influyentes del sector textil español. Bajo su dirección, la compañía se expandió a más de 110 países y se consolidó como una de las marcas más reconocidas del planeta en moda asequible.