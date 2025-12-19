Redacción Cataluña 19 DIC 2025 - 15:45h.

Descartan brechas en el CReSA mientras tres investigaciones siguen abiertas para esclarecer el brote detectado en Collserola

Pese a los registros de este pasado jueves en el laboratorio del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil no han encontrado brechas de seguridad que hayan podido provocar el brote de peste porcina en Cataluña, por lo que a día de hoy seguimos sin conocer el origen.

De momento, siguen abiertas tres vías de investigación, tal y como informa Georgina Frasquet, periodista de 'Informativos Telecinco'. "Por una parte, está el informe que ha realizado la Comisión Europea, y por otro lado está el que ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura español".

Ambos informes "coinciden en que los protocolos se han hecho correctamente y que no hay indicios de que el brote de peste porcina haya salido de este laboratorio", ubicado dentro del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La tercera vía con la que trabajan las autoridades, "la última investigación que falta por concluir por conocer los detalles, es la que ha encargado la propia Generalitat de Cataluña". Se analizan pruebas y muestras para esclarecer el origen del brote.

Los registros en el laboratorio del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), propiedad de la Generalitat, se encuentran en el marco de las diligencias previas que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que investiga el brote de peste porcina aparecido en jabalíes en el parque de Collserola.

El brote de peste porcina africana en Cataluña fue detectado por primera vez el 28 de noviembre de 2025. El Govern elevó el pasado martes a 26 los jabalíes muertos por peste porcina. El laboratorio central de veterinaria de Algete, en Madrid, confirmó el positivo de otros 10 jabalíes, que se localizaron en las inmediaciones de los casos notificados en Cerdanyola del Vallès, municipio de Barcelona.