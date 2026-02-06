Irene, una joven de 15 años y usuaria de redes sociales, rechaza rotundamente la propuesta por el Gobierno

Por qué limitar el acceso a las redes sociales a los 16 años y no antes o después: "Hay un salto madurativo"

Compartir







MadridEspaña se coloca a la vanguardia de los países que han dado pasos hacia una legislación que prohíba el uso de redes sociales a menores de 16 años, tras las iniciativas adoptadas en Australia, Francia o el Reino Unido.

El anuncio de Pedro Sánchez este martes ha cosechado el respaldo de expertos, docentes y padres, quienes abogaban por medidas para proteger la salud mental de los menores. Si bien es cierto, todavía existen muchas dudas sobre la manera en que se llevará a cabo y si se podrá hacer realmente efectiva.

También existen voces discordantes, aquellos quienes la consideran un intento de “censura” y de “atacar la libertad de expresión”, como defendía el líder de Vox, Santiago Abascal.

Son numerosos los estudios y las evidencias que demuestran los efectos nocivos que tiene el consumo de redes sociales en los menores. Sufren cambios en el neurodesarrollo de regiones y redes cerebrales relacionadas con los afectos, la motivación o en el sistema de recompensa cerebral, e incluso pérdida de sustancia blanca en las partes que sustentan el lenguaje y la alfabetización emergente.

Según datos de la Fundación ANAR, los problemas de salud mental en niños y adolescentes españoles han crecido de manera significativa a medida que también lo ha hecho la presión por tener presencia y notoriedad en las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Qué tienen que decir los menores?

Se estima que casi 7 de cada 10 niños de entre 10 y 12 años reconoce tener una red social, a pesar de que en España hasta los 14 años no es posible tener un perfil.

Los padres sienten que la presión social del entorno y la petición de los menores para no quedarse descolgados de sus amigos les empuja a regalar a sus hijos sus primeros móviles a edades muy tempranas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Raro es el caso de estudiantes que pasan al instituto y permanecen sin móvil, es la situación de Oriol, un adolescente de 12 años del sur de Madrid que afirma ser de los pocos de sus amigos que no tiene acceso a redes sociales.

Los padres de Oriol sienten que luchan contra la adversidad, pero se mantiene firmes pese a la petición constante del menor, explican a Informativos Telecinco. Por su parte, el joven afirma sentirse “apartado al no estar dentro de algunos grupos de WhatsApp” y reconoce que el no tener redes sociales “me han causado rabia y estrés”.

Ante las medidas que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de ministros sobre la prohibición, Irene, una joven de 15 años y usuaria de redes sociales, rechaza rotundamente la propuesta de anunciada.

“No estoy de acuerdo por varias cosas, por ejemplo, mis personas más queridas y mis amistades más cercanas no viven en mí misma ciudad, por lo que tener un medio por el que comunicarnos hace que, aunque llevemos meses sin vernos, sepamos cómo nos encontramos, donde hemos estado y que hemos hecho”.

Entre otro de los argumentos que defiende Irene para tener acceso a las redes sociales es que “te permiten estar enterado de lo que pasa por todo el mundo, si por ejemplo vas en Renfe al instituto y ha habido una avería, normalmente lo ponen en las redes sociales, de esta manera te enteras”.

Al igual que Oriol, Irene cree que sin redes sociales estaría excluida, “me sentiría fuera de lo que pasa entre mis amigos”.

“Además, el móvil hace que tengamos más confianza al hablar, ya que, si lo tuviéramos que decir a la cara nos daría más corte”, explica la joven que reconoce que el contacto directo les hace estar más cohibidos, pero a través de una pantalla se encuentran protegidos.

Irene siente que las redes sociales “son un método de escape del estrés del instituto” y asegura no haber tenido nunca un sentimiento negativo con este tipo de aplicaciones. “Puede que alguna vez me haya entretenido mirando el móvil en vez de estudiar y que por eso me haya estresado, pero nunca me he estresado por una red social”.

Problemas en la autopercepción de la imagen corporal

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha alertado en varias ocasiones sobre los efectos del consumo abusivo de las redes sociales y su efecto en menores. Y según sus estimaciones, en España los españoles de entre 4 y 18 años están hasta cuatro horas de media al día conectados fuera de las aulas.

"Las redes sociales pueden influir negativamente en la salud mental de los usuarios, algo que se ha visto sobre todo en la autopercepción de la imagen corporal de muchos niños adolescentes y en el aumento de las tasas de depresión e incluso de conducta suicida (ideación e intento) en jóvenes", señala el Dr. Jesús Porta- Etessam, presidente de la SEN.

¿Hay métodos fiables de verificación de edad para acceder y crear cuentas en las plataformas?

La verificación de la edad es el nudo gordiano para un acceso seguro a los entornos digitales. El dilema es encontrar un sistema fiable, pues el reconocimiento biométrico del rostro, el número de la tarjeta de crédito o el DNI no convencen por los riesgos para la protección de datos sensibles.

El Gobierno apuesta por su propia herramienta, presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, con la que participa en un proyecto piloto de la Comisión Europea