El Ayuntamiento del Port de la Selva no multará por la baliza V-16

Redacción Cataluña Barcelona, 02 ENE 2026 - 19:10h.

Compartir







Este jueves ha entrado en vigor la obligatoriedad de la baliza V16 , el dispositivo de preseñalización que debe sustituir a los tradicionales triángulos para advertir al resto de conductores que estamos parados porque hemos tenido algún problema en la carretera.

El Ayuntamiento del Port de la Selva ha anunciado que no multará a ningún vecino que no tenga la baliza v16 y también ha asegurado que no hará ningún control para vigilar si sus vecinos lo han comprado. El concejal de Seguridad, Roger Pinart ha publicado en su perfil de X que ha dado instrucciones a la policía local que no realice controles para comprobar si los vecinos llevan el aparato y que no interpongan multa alguna por este motivo: "Estamos aquí para ayudar al ciudadano y no para putearle."

Además, Pinart no entiende que España sea uno de los pocos países europeos donde se han sustituido los triángulos por las balizas y que la ley no obligue a los extranjeros a llevarlas. A esto se suma la ubicación del municipio, en el que la vía de acceso tiene muchas curvas y no considera útil este dispositivo en este entorno.

Algo que le preocupa es el tema del coste, además de que la mayoría de los habitantes del municipio son personas mayores que van en coche a la gran mayoría de sitios. El argumento principal de la DGT es que con la baliza se evitarán muchos atropellos porque ninguno de los ocupantes del vehículo debe salir del coche a poner los triángulos y que será mucho más rápido y sencillo de alertar al resto de conductores.