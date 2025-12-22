Un bombero avisa sobre la baliza V16: "No dejéis de llevar los triángulos"

Carlos Plá Valencia, 22 DIC 2025 - 12:06h.

En dos accidentes de tráfico, el bombero muestra la imposiblidad de colocar la baliza en estas situaciones y la necesidad de llevar los triángulos para señalizar algunos siniestros

Expertos en Tráfico cuestionan la baliza V16 por su visibilidad y advierten: “Puede ser útil, pero imponerla como única señalización es precipitado”

Edi Díaz, un experimentado bombero valenciano, que ofrece consejos de cómo actuar en casos de emergencia en su cuenta personal de Tik Tok, @edidiaz822, avisa a los conductores sobre la utilidad de la baliza V16 en dos accidentes de tráfico.

En una de las actuaciones que realizan a diario en la carretera, el bombero se pregunta qué hacemos con la baliza en un accidente en el que el coche ha quedado volcado lateralmente en medio de una curva con escasa visibilidad. "¿Dónde la colocamos? Recomendación como profesional, no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche", aconseja.

En casos como el que describe en el vídeo asegura que la baliza "en un cambio de rasante no se va a ver, en una curva tampoco. O señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema. 50 metros para que los otros vehículos puedan aminorar y no pillarte", afirma.

El bombero explica que el nuevo mecanismo que debemos de llevar en nuestro coche "está bien como complemento adicional, pero adicional" y señala que "no nos gusta sacar a nadie de dentro de un coche".

"Nadie nos puede prohibir llevar los triángulos"

En otra publicación anterior, después de otro accidente en el que el vehículo se ha incendiado, el bombero también advierte que en ese caso "lo mejor sería colocar un triángulo a 50 metros de distancia" para evitar que otro vehículo colisione contra el coche accidentado. "Sómos europeos y por suerte nadie nos puede prohibir llevar los triángulos en el coche y en un caso de una necesidad si estamos fuera de España podríamos utilizarlos", afirma Edi Díaz.