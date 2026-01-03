La Sagrada Familia ofrece entradas con un 50% de descuento a los barceloneses

Redacción Cataluña Barcelona, 03 ENE 2026 - 05:30h.

La promoción se aplica durante todo el año y las personas beneficiadas tendrán que acreditar de forma documental que viven en la ciudad

La Sagrada Familia celebra los 100 años de la Torre Bernabé: el único campanario que Antoni Gaudí vio culminado en vida

Este 2026, la Sagrada Familia llegará a un momento histórico con la culminación de la torre de Jesús, la última de las torres centrales de la Basílica. Este hito coincide también con la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, lo que convierte el año en una ocasión muy significativa para la ciudad de Barcelona y los barceloneses.

Por esta razón, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026 las personas que acrediten ser residentes en la ciudad de Barcelona podrán obtener un descuento del 50 % para cualquier tipo de entrada vigente, según la disponibilidad de cada momento, en la modalidad general de los productos individuales: la visita básica (26 euros), la visita guiada (30 euros), la visita con acceso a las torres (36 euros) y la visita guiada con acceso a las torres (40 euros).

Cómo adquirir las entradas con descuento

Las entradas no se podrán adquirir a través de la web sino a través de la central general de reservas. Para comprarlas se debe enviar un correo electrónico a resident@ext.sagradafamilia.org y acreditar la condición de público local adjuntando un justificante de residencia (fotocopia del DNI y/o del padrón municipal).

Cada reserva de tickets puede incluir hasta un máximo de nueve entradas , con la condición de que todas las personas que se beneficien de esta promoción deben vivir en la ciudad de Barcelona. Todos aquellos que compren este tipo de entradas, que serán nominativas e intransferibles, deberán identificarse con el DNI o padrón municipal tanto en el proceso de compra como en el momento de acceder a la Basílica. Por este motivo, las entradas con descuento no se pueden dar ni regalar a otra persona, aunque también sea residente en la ciudad.

Aunque todavía está por completar la cruz, actualmente la basílica ya ha obtenido esta condición al superar con las primeras piezas de la cruz los 162 metros de altura. En un comunicado, la junta constructora de la basílica ha explicado que quiere "hacerles partícipes" a los habitantes de Barcelona de las celebraciones del centenario de la muerte de Gaudí y la culminación de la torre de Jesús.