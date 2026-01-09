Redacción Cataluña 09 ENE 2026 - 10:59h.

El tribunal reconoce que es "innegable el contenido incriminatorio de la conclusión del informe sobre la muestra de ADN"

El sospechoso fue llamado a declarar 24 años después del crimen: encontraron ADN en el jersey de la víctima

BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Santiago Laiglesia, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 28 de noviembre como investigado por el asesinato de Helena Jubany en 2001, y ha acordado su libertad provisional.

No obstante, el tribunal le impone medidas cautelares. Entre ellas la obligación de que entregue su pasaporte, la prohibición de salida del territorio español sin autorización y que comparezca en los juzgados con una periodicidad mensual.

En el auto, avanzado por 'La Vanguardia', el tribunal reconoce que es "innegable el contenido incriminatorio de la conclusión del informe sobre la muestra de ADN" de Laiglesia recogida en el jersey que la víctima llevaba puesto cuando fue asesinada, pero no aprecia que exista un riesgo de fuga derivado de este cambio de escenario, como argumentó la instructora.

Laiglesia cuenta con un "alto nivel de arraigo social"

La Audiencia de Barcelona señala que Laiglesia "siempre ha comparecido a las llamadas o convocatorias del juzgado" y que este nuevo escenario no tiene por qué cambiar, necesariamente, su actitud.

Además, sostiene que la instructora no ha valorado sus circunstancias personales, pues Laiglesia cuenta con un "alto nivel de arraigo social, incluyendo el familiar y el laboral", lo que impide hacer una inferencia clara y contundente de que pudiera barajar la posibilidad de abandonar el país para evitar ser juzgado y entiende que con la prohibición de salir de España se puede garantizar que no lo haga.

Se acogió a su derecho de no declarar

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) acordó el pasado 28 de noviembre el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el principal sospechoso del crimen de Helena Jubany, después de acogerse a su derecho a no declarar.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell ordenó la citación de Laiglesia, a quien la familia considera el principal sospechoso, después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada.

En un informe de 14 páginas, la policía explicó que, en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético del investigado. Esto "significa que es aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla encontrada" presente estos alelos si procede de Santiago Laiglesia y otras personas, que si procede de personas cualquiera de la población española escogidas al azar.

El ADN de otra persona no era compatible

Semanas antes del ingreso a prisión, el informe de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional concluyó que el ADN de otra de las principales investigadas por el 'caso Helena Jubany' no era compatible con el de la víctima, después de que la jueza que investiga el caso ordenara reabrir la causa en septiembre.

La familia de Jubany destacó que "hacía falta hacer esta prueba de ADN para resolver dudas", por lo que agradecieron que se dedicasen los medios necesarios, así como la profesionalidad de la inspectora y la bióloga que realizaron los análisis.

La causa contra el principal investigado se reabrió en 2023 tras hallarse en el jersey de Jubany una mezcla de varios perfiles genéticos y, en septiembre, un informe biológico concluyó que había un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el suyo.