Intentó manipular para que ocultara el acoso que sufría. “No cuentes cuentos, eres tú la que se autogenera ansiedad”

Los audios del acoso del comisario De la Calle a una subordinada: "Te dejo como un trozo de carne, te reviento"

Tres meses antes de que la subinspectora de Policía decidiese denunciar ante el Ministerio del Interior el acoso y hostigamiento que sufría por parte del comisario Emilio de la Calle cuando ambos trabajaban en la Embajada de España en la India, los términos en los que este le hablaba recogen el menosprecio que tenía que sufrir la subordinada.

El País ha revelado algunas de las grabaciones en la que escucha a Emilio de la Calle hablar con la denunciante a quien intentó manipular para que ocultara el acoso que sufría. “No cuentes cuentos, eres tú la que se autogenera ansiedad”.

“No vengas con el cuento de que ‘es que tengo mucha presión’ ni nada, ¿eh? O sea, que ese cuento te lo van a comprar donde tú quieras que te lo compren. Pero como yo haga un informe, Sandra (nombre ficticio), te hundo", recoge el diario.

En los audios que grabó entre octubre de 2024 y febrero de 2025 se aprecia cómo el comisario amenazaba con hundir la carrera de la mujer, además de intentar ocultar la ansiedad que estaba sufriendo. La pedía que estuviese disponible para él las 24 horas del día utilizando un lenguaje soez e insultos, “intento protegerte, intento convertirte en una mejor policía y no te estás dejando. Eres gilipollas”.

Investigado por la Audiencia Nacional

El comisario, cesado desde hace tiempo de sus funciones como consejero de Interior de la citada Embajada, está investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad.

“¿Te doy una hostia?”

Los abogados de la querellante incorporaron una serie de grabaciones en las que el comisario la amenazaba con expresiones como "¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado..." o "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar".

"Vete a casa, date una ducha, saca el Satisfyer"; "¿tan gilipollas eres?; o "que te doy una hostia que te vuelvo loquita, eh. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones", son otras de las amenazas denunciadas.

El juez a cargo de la causa, Francisco de Jorge, encargó a la Policía Científica, a petición de la Fiscalía, un informe "técnico-pericial" para determinar si estas grabaciones" han sido manipuladas, cortadas o editadas".

Camino a juicio

Por su parte, tras el interrogatorio de varios testigos en los últimos meses, la querellante ya ha solicitado al magistrado que proponga juzgar al comisario.

Consideran los abogados de la subinspectora, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, que se han "acreditado indiciariamente los hechos delictivos" y que la causa debe emprender camino a juicio, sin perjuicio de las comisiones rogatorias que han sido acordadas y que "deberán seguir en marcha para obtener la información requerida".

Víctima de insultos y descalificación

La querella relata que el acoso se produjo desde que la subinspectora entró a trabajar en la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024, hasta que denunció los hechos por vía interna ante la Dirección General de la Policía.

Denuncia que su superior la denigraba, la "insultaba y descalificaba gratuitamente", la acosaba incluso fuera de su horario laboral, miraba sus mensajes de móvil pese a su oposición y la llamaba y escribía a diario hasta el punto de decirle: "Que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono".

Tras comparecer el comisario ante el juez, en abril del año pasado, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior que impidiese que éste se comunicase por razones de servicio con la subinspectora "ni directamente ni por mediación de otros" por ningún motivo.