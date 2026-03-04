La estructura, que “unía dos pequeños acantilados”, cedió al paso de siete jóvenes: cinco han muerto, una persona sigue desaparecida y otra ha sido rescatada con vida

La alcaldesa de Santander lamenta la "gran desgracia" de El Bocal: "Eran siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza"

La tragedia que ha sacudido a Santander tras el derrumbe de una pasarela entre acantilados junto a la playa de El Bocal permanece ahora bajo investigación. La estructura cedió dramáticamente al paso de siete estudiantes, –seis mujeres y un hombre–, que pasaban por allí durante una ruta entre la naturaleza escarpada de la costa cántabra. Eran las 16:30 horas de la tarde del martes 3 de marzo cuando la plataforma se hundió y cedió, provocando que todos ellos se precipitasen sobre la zona de agua y rocas sobre la que se erigía. Cinco cadáveres fueron localizados, una persona sigue desaparecida y solo una joven fue rescatada con vida.

En medio de la conmoción, y con el operativo desplegado en la zona todavía activo, junto al dolor y el luto por lo sucedido emergen las preguntas sobre las causas del fatal accidente, la mayoría centradas en cuestiones relacionadas con el mantenimiento, construcción y estado de esa pasarela y otras que conforman los pasos en la zona, muy frecuentada y transitada.

Las advertencias previas sobre el mal estado de la pasarela de la tragedia en Santander

No en vano, según informa El Diario Montañés, previamente a la tragedia ya se habrían producido advertencias sobre el mal estado de la estructura y una persona incluso habría contactado con el 112 para alertar sobre ello justo el día anterior al aciago suceso.

“Se movía mucho estos días”, habría señalado también, según el citado medio, una trabajadora de la zona que guio a los estudiantes de la Policía tras desplazarse sus efectivos al lugar.

Al parecer, y según El Diario Montañés, la pasarela forma parte de las estructuras que se instalaron en el desarrollo de una obra en la senda costera que, levantando polémica, encontró la oposición vecinal.

Con todo, y por el momento, tal como señalaba ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es “prematuro” todavía “avanzar las razones por las que la estructura ha vencido”.

“Hay unas primeras valoraciones, que son estimaciones”, dijo, dejando paso a la investigación y las conclusiones oficiales de la misma.

Luto en Santander por la muerte de los estudiantes al ceder la pasarela en El Bocal

Mientras las autoridades trabajan en lo sucedido, el luto y la consternación se han extendido desde Santander, donde son muchos los que permanecen en shock. Entre ellos aquellos que compartieron espacio de estudio con las víctimas, estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja, ubicado en Heras, en Medio Cudeyo.

Justo ese día era día de entrega de notas y de despedida del alumnado que se va de Erasmus. Tras recibirlas, decidieron iniciar una ruta y fue entonces cuando sucedió la catástrofe.

“Venían a disfrutar de la naturaleza y se han encontrado con este accidente”, lamentaba la alcaldesa de Santander, Gema Igual, explicando ante los medios que la pasarela “unía dos pequeños acantilados”.

Fueron unos ciclistas los que avisaron al 112 unos 15 minutos después del accidente, tras percatarse del derrumbe de la pasarela y advertir que dos jóvenes se encontraban más abajo, una luchando por su vida en el mar y otra, –la única superviviente confirmada–, agarrada a una grieta.

Tras llegar los efectivos movilizados a la zona, esta última fue socorrida y trasladada con síntomas de hipotermia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, donde permanece en una UCI “estable dentro de la gravedad”. Como ella, otra joven fue hospitalizada, pero falleció en el centro médico.

Por su parte, cuatro cuerpos sin vida fueron recuperados, mientras otra persona sigue desaparecida y se mantienen los trabajos de búsqueda en la zona.