Así cambia el cerebro de los hombres tras ser padres: "Hay un descenso de testosterona"

Uno de los estudios de los que habla es el que realizó la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que siguió a 624 hombres de entre 21,5 y 26 años durante 4,5 años, antes y después de que se convirtieran en padres. Tal y como sabemos esta hormona sexual masculina es la que controla el desarrollo y funcionamiento de los órganos genitales y la aparición de ciertos rasgos de masculinidad, por lo que tendría sentido pensar que disminuye en los primeros meses en los que el hombre es padre.