Barcelona2025 ha sido un año de crecimiento para la lectura en Barcelona, donde las bibliotecas de la ciudad han prestado más de cuatro millones de documentos, de los cuales los libros representaron el 76%, por lo que continúa siendo el formato más solicitado.

Precisamente, los préstamos de libros en bibliotecas han aumentado un 2%, mientras que los digitales han crecido hasta un 11%, una cifra que refleja el creciente interés por los formatos electrónicos.

La red de Bibliotecas de Barcelona, con 41 equipamientos al servicio de la ciudadanía, ha publicado el listado de los libros más prestados durante el pasado año: "Las preferencias de los lectores fueron claras".

La lista de libros más prestados

En primera posición, el libro más buscado ha sido 'Canto yo y la montaña baila' (Anagrama, 2019) de Irene Solà. "Continuó imparable, convertida ya en un clásico contemporáneo", ha explicado Bibliotecas de Barcelona sobre una novela publicada hace seis años.

En segunda lugar está 'Esperando al diluvio' (Destino, 2022) de Dolores Redondo, que "mantuvo el suspense y la emoción" que ya la situaron entre las más leídas en 2024.

En el caso de los más jóvenes, el listado confirma que 'Wonder' (La Campana, 2012) de R. J. Palacio "continúa siendo una lectura imprescindible, repitiendo entre las primeras posiciones".

¿Qué obras han cautivado a los más pequeños?

En cuanto a los libros infantiles, las series "continúan cautivando" a los lectores más pequeños. En este caso, las colecciones infantiles y juveniles "siguen siendo las grandes protagonistas del préstamo". Entre los cuentos para niños de hasta 6 años, la serie 'La Escuela de Monstruos' (Montena, 2022) de Sally Rippin mantiene su liderazgo con fuerza.

En el caso de los niños de 7 a 10 años, destaca la serie de 'Susanna Isern Magic Animals' (Estrella Polar, 2023), mientras que Jeff Kinney continúa siendo el referente con su 'Diario de Greg' (Estrella Polar, 2015-) entre los niños de a partir de 11 años.

En cuanto a los cómics, 2025 ha sido un año de confirmación de la hegemonía del manga, con colecciones que ya son habituales en las primeras posiciones. En adultos volvieron a liderar los préstamos 'My Hero Academia' (Planeta Cómic, 2016-), 'Guardianes de la noche' (Norma, 2019-) y 'Spy x Family' (Ivrea, 2019-).

Los usuarios acuden a la biblioteca una media de ocho veces al año

Según explica el Ayuntamiento de Barcelona, el 50% de los ciudadanos tienen carné de la biblioteca y los usuarios acuden una media de ocho veces al año: "Las mujeres superan en casi diez puntos a los hombres inscritos (55% mujeres / 45% hombres)". En el caso de los adultos, el tipo de usuario con más presencia es el que trabaja y tiene un nivel de formación medio/alto y un buen conocimiento de las tecnologías.

"Más del 22% de las personas inscritas son de origen no comunitario, un porcentaje similar al que representan en la ciudad", añade el consistorio en referencia a la red de bibliotecas, que facilita el acceso libre de toda la ciudadanía a la información y el conocimiento, y fomenta la lectura.