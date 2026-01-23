Álex Aragonés 23 ENE 2026 - 19:30h.

Los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) registrados siguen en descenso por tercer año consecutivo en la capital catalana

Dos de cada tres españoles respiraron aire contaminado por encima de los nuevos límites legales de la UE

Compartir







BarcelonaBarcelona ha terminado el año 2025 con los mejores datos en las estaciones de calidad del aire llegando a un mínimo histórico de niveles de contaminación. Unos valores de dióxido de nitrógeno (NO2) registrados que siguen en descenso por tercer año consecutivo en la capital catalana, aunque aún supera el límite legal previsto por la Unión Europea para 2030.

Todas las estaciones de la red de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica han registrado una disminución de entre el 4 y el 12% respecto a los datos del año anterior. "Los datos de 2025 son los más bajos de toda la historia", ha destacado el Ayuntamiento de Barcelona sobre unas referencias que muestran que la ciudad "está más cerca" del objetivo de 20 microgramos por metro cúbico que la Unión Europea marca para 2030.

PUEDE INTERESARTE Bilbao, entre las diez ciudades más contaminantes de España

Hasta entonces, el umbral vigente es de 40 microgramos por metro cúbico y la estación de vigilancia del Eixample ha pasado de los 33 µg/m³ de NO 2 (2024) a los 29 µg/m³ en 2025. También la estación de Gràcia-Sant Gervasi pasa de 27 microgramos por metro cúbico a 25 de media anual, 15 por debajo de lo que marca el umbral actual. Hasta entonces, el umbral vigente es de 40 microgramos por metro cúbico.

Partículas PM 10 y PM 2,5

Los datos provisionales de 2025 de partículas PM 10 y PM 2,5, también indican una estabilización de los niveles respecto al año anterior: "Todas las estaciones de la ciudad cumplen con los respectivos valores límite anuales de la Unión Europea".

PUEDE INTERESARTE Uno de cada ocho ingresos por causas neurológicas está relacionado con la contaminación atmosférica

Sobre el origen de estas partículas, el consistorio afirma que es muy diverso. Desde fuentes antropogénicas, naturales a reacciones secundarias a la atmósfera, y también puede quedar condicionado por aspectos meteorológicos y ambientales como los períodos de estanqueidad o intrusión de polvo africano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Evaluación de la calidad del aire en la ciudad

La evaluación de la calidad del aire en Barcelona se realiza en puntos de medición fija, con estaciones de medida que representan las diferentes realidades de inmisión que puede haber en la ciudad y en la zona de protección del área de Barcelona. Se subdivide entre estaciones de tráfico, aquellas ubicadas en lugares cercanos a vías con una intensidad media diaria de circulación de vehículos elevada, y estaciones de fondo urbano, aquellas ubicadas en calles con una intensidad de tráfico y menor.

A esta red se suma ahora una nueva estación de medición que completa las estaciones de tráfico de la ciudad. Con la nueva instalación la ciudad cuenta en total con 11 estaciones de mediciones en el entorno urbano de la ciudad que miden los distintos contaminantes regulados en la normativa europea.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Nueva estación de tráfico en la avenida Meridiana

El consistorio ha añadido una nueva estación en uno de los grandes ejes viarios de entrada y salida de la ciudad: "El objetivo con esta estación de tráfico es ampliar la representatividad de las medidas de contaminación que se toman en diferentes vías de tráfico y estudiar la calidad del aire en un lugar en el que el patrón de la movilidad está estrechamente ligado a los horarios lectivos y de entrada y salida del trabajo".

En la nueva estación se medirán todos los contaminantes regulados y aportará datos adicionales sobre la contaminación en otro punto de tráfico de la ciudad, complementando la información que ya ofrecen las estaciones de tráfico existentes en Eixample, Plaza Universidad y Gràcia-Sant Gervasi, y los resultados de los estudios periódicos que se llevan a cabo en zonas de tráfico intenso mediante otros instrumentos de medida, como por ejemplo instrumentos de medida, como por ejemplo instrumentos de medida.