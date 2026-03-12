Muere el sospechoso del ataque contra una sinagoga cerca de Detroit

Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, el personal de seguridad lo vio y se enfrentó a él con disparos, dijo a los periodistas cerca del lugar el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dice que "el antisemitismo no tiene cabida"

Una persona armada ha embestido este jueves su vehículo y disparado contra una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Míchigan (Estados Unidos). Según reportan medios como la CNN, el atacante ha resultado ya abatido. Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, el personal de seguridad lo vio y se enfrentó a él con disparos, dijo a los periodistas cerca del lugar el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El propio director del FBI se hizo eco del suceso en redes sociales. "El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la presunta situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

Las escuelas secundarias West Bloomfield, West Bloomfield Middle School, Doherty Elementary School y Bloomfield Hills Schools se pusieron ipso facto en modo seguridad.

La Federación Judía de Detroit pidió a todas las organizaciones judías que entren en "protocolo de cierre". "Solicitamos a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados de la zona para permitir la respuesta policial. Los agentes también están intensificando las patrullas en otros lugares de culto del distrito", informó la Policía Estatal de Michigan.

La Oficina del Sheriff del condado de Oakland informó en un comunicado publicado en redes sociales que, junto con otras agencias, estaba atendiendo "noticias de un tirador activo" y que los equipos de emergencia se encontraban desalojando y revisando el edificio.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, publicó una declaración sobre el tiroteo: "Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", ha afirmado. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan. Espero que todos estén a salvo".