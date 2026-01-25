Rodalies funcionará este lunes en la línea R2 y parcialmente en las R1 y R4

El servicio de trenes de Rodalies en Catalunya se reanudará este lunes totalmente en la línea R2 y parcialmente las R1 y R4

El servicio de Rodalies sigue suspendido en Cataluña: Sánchez afirma que se trabaja "día y noche" para restablecerlo

Compartir







El servicio de trenes de Rodalies en Cataluña se reanudará este lunes totalmente en la línea R2 y parcialmente en las R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), y R4 (funcionará de Terrassa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders), y también parcialmente los servicios de Regionales.

Lo han anunciado este domingo por la tarde en rueda de prensa el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras la reunión de seguimiento del estado de la red ferroviaria.

La consellera ha dicho que el servicio se retomará a las 6.00, aunque no descarta desajustes al ser un día en que se retoma Rodalies, y ha añadido que habrá servicio gratuito un mes.

Sobre las líneas operativas

Paneque ha destacado que "las líneas de más demanda, R1, R2 y R4, se mantienen en una operativa prácticamente en todo su recorrido", y que concentran hasta 300.000 usuarios. "Por eso concentrábamos todas las acciones precisamente en estas tres líneas", ha dicho, y ha insistido en que habrá transporte alternativo en la red.

Además, pensando en las afectaciones en las ciudades de Lleida y Tarragona, "se harán circular 4 nuevos servicios Avant, que implican 500 plazas, entre Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona Sants": 2 de ida y 2 de vuelta, con gratuidad pero siempre que se reserve plaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Santano ha dicho que Adif ha acordado con el sindicato Semaf un procedimiento para determinar que las vías están operativas, y se irá reanudando así todo el servicio de Rodalies.

Las quejas y huelga de los maquinistas

Al preguntársele si se tiene la garantía de que el lunes los maquinistas van a estar en su puesto de trabajo, ha respondido textualmente que no hay ninguna duda. "Los maquinistas han firmado un documento junto con Adif que establece el procedimiento que estamos siguiendo para garantizar la plena operatividad de las vías", ha afirmado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Santano también ha dicho que se están inspeccionando 69 puntos (se prevé acabar de inspeccionarlos entre este domingo y el lunes): en algunos de ellos se puede requerir actuación inmediata. Además hay 23 puntos sobre los que ya se ha decidido que habrá actuación inmediata, porque ya estaban planificados pero ahora se declaran de actuación inmediata.

Y ha anunciado que Gobierno y Generalitat han acordado crear un grupo de trabajo para trabajar a medio plazo en el impacto del cambio climático en el servicio de tren. "De ahí tienen que salir medidas que, o bien el Ministerio o bien la Generalitat, debamos convertir seguramente en obra pública de mayor o menor envergadura", para minimizar el impacto del cambio climático, que ha calificado de indudable.