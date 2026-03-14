'Sirat' de Oliver Laxe encara la 98ª edición de los Oscar con dos nominaciones y un camino de victorias y derrotas

La 'maldición de los Oscar', los actores y actrices 'gafados' tras ganar la estatuilla: desde ruinas económicas a divorcios

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Los AngelesLa ciudad de Los Ángeles ultima los preparativos para la gala de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada del mundo del cine. Rosa Conde, reportera y periodista de 'Informativos Telecinco', ha tenido la suerte de poder entrevistar en Los Ángeles a Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, las tres mujeres españolas nominadas a mejor sonido por 'Sirat'.

En su conversación con Rosa Conde, las nominadas han confesado que esta nominación a la estatuilla de Hollywood suena a "un montón de entrevistas", a "celebración y brindis" y a "tiempo con compañeros, bienvenida y compartir con otros compañeros de sonido la experiencia".

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'Sirat' de Oliver Laxe encara la 98ª edición de los Oscar con dos nominaciones y un camino de victorias y derrotas

La película 'Sirat', filme dirigido por Oliver Laxe, encara la gala de la 98ª edición de los Premios Oscar con nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. La cita que anualmente convoca la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tiene lugar este domingo 15 de marzo en su sede habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Aunque el largometraje de Laxe pasó el primer corte o 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías -Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Reparto y Mejor Fotografía-, finalmente solo optará a premio en las dos primeras.

Así, en Mejor Película Internacional, se enfrenta a la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

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Después, en Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. Es más, 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.

"Competimos con dinosaurios. No hay nada que perder"

Tras conocer las nominaciones el pasado enero, Laxe aseguraba que estaba "muy tranquilo", pese a que reconocía que en ambas categorías compite contra "dinosaurios". "¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", aseguró en una rueda de prensa en el Edificio Telefónica (Madrid), tras seguir en directo desde ahí la nominación.

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El cineasta agradecía entonces las muestras de cariño e ilusión que ha recibido desde su primer gran galardón en Cannes. "Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todos esto son bonus. No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros", afirmaba.

Laxe hizo extensiva la celebración a todo el cine español porque 'Sirat' es "sinónimo de que están haciendo muy bien las cosas a muchos niveles". "Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es", sentenciaba.

Esta es la 21ª vez que una película española ha sido nominada en la categoría Mejor Película Internacional. La primera fue 'Plácido' de Luis García Berlanga en 1961 y la última fue hace tres ediciones, con 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona.