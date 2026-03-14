Iván Sevilla 14 MAR 2026 - 15:30h.

La víctima de Dos Hermanas, de 59 años, fue hallada con un tiro en la cabeza dentro de su vehículo en septiembre de 2025

Antes de viajar al país caribeño, el hombre temía por su vida y estaba divorciándose de su mujer, presunta autora intelectual del crimen

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CádizLas autoridades han logrado resolver ya el asesinato de un empresario sevillano en República Dominicana, que fue hallado muerto con un tiro en la cabeza. Entre los seis detenidos está su esposa.

Según ha informado la Policía Nacional este 14 de marzo, se la considera la presunta autora intelectual del crimen para el que contó con varias personas de su entorno cercano. Al principio, el suceso estaba repleto de incógnitas.

Pero la investigación, que se inició tras una denuncia presentada en Cádiz, ha permitido despejarlas. Allegados de la víctima, que era muy conocida en Dos Hermanas y tenía 59 años, trasladaron sus sospechas en comisaría.

Las circunstancias de la muerte en septiembre del 2025 eran inquietantes y poco claras hasta que se ha averiguado que habría sido fruto de un plan preparado con antelación y ejecutado por un sicario contratado.

Temía por su vida y estaba en proceso de divorcio

Tal y como manifestaron los denunciantes, el empresario se encontraba en proceso de divorcio de su mujer y mantenía con ella importantes asuntos económicos y patrimoniales pendientes de resolver.

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En ese contexto personal, el hombre temía por vida antes de viajar al país caribeño, pues había enviado a personas de su confianza en España varios documentos vinculados con el motivo de ese desplazamiento.

Entre ellos, según pudo comprobar la Policía, figuraban gestiones destinadas a recuperar su empresa y parte de su patrimonio, así como trámites que debía realizar con su entonces esposa ante el consulado.

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Todo este material fue aportado en la denuncia. Además, los agentes recibieron varios audios grabados por el propio sevillano en el que expresaba su miedo a que le ocurriese algo malo.

La denominada 'Operación Plantel', pues se dedicaba al negocio de las plantas y las flores, los investigadores encargados del caso contactaron con las autoridades de la República Dominicana para aclarar el crimen.

Descubrimiento del presunto autor material del asesinato

Gracias a la coordinación policial y al intercambio de informaciones entre ambos países, descubrieron cómo se habría organizado el asesinato del andaluz. Lograron reconstruir sus últimos movimientos con precisión.

Para ello analizaron cámaras de vigilancia, llevaron a cabo búsquedas y registros, además de entrevistas con testigos. Al final, pudieron saber que unas personas se habrían encargado de buscar a intermediarios para dar con un sicario.

Uno de los implicados habría entregado una suma importante de dinero (como adelanto del pago acordado para cometer el homicidio) y se habría comprometido a abonar el resto tras finalizar el trabajo con éxito.

Esas cantidades las habría recibido quien se ocuparía de reclutar al presunto autor material del crimen. Éste tenía ganada la confianza del fallecido y, por eso, viajó con él en el coche donde fue encontrado ya muerto.

Engañado y ejecutado en un paraje despoblado

Lo engañó hasta llevarlo a un paraje despoblado donde dispararle en la cabeza. Después, el arma utilizada se la guardó otro implicado para que la ocultase en su casa, de forma que no pudiese ser localizada.

Pero durante los registros realizados en distintas viviendas, los agentes lograron recuperar la pistola empleada. El arma fue sometida a análisis balísticos por parte de la Policía Científica, cuyos resultados confirmaron su coincidencia con el casquillo encontrado en la escena.

Como resultado de las investigaciones policiales conjuntas fueron detenidas seis personas presuntamente implicadas en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

El caso se sustenta en evidencias materiales, análisis técnicos y testimonios recopilados durante las diligencias. Todos los detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público dominicano para la continuación del proceso judicial correspondiente.

Para resolver el caso que estaba lleno de misterios ha sido clave la colaboración internacional entre los cuerpos policiales, como ha destacado la Policía Nacional.