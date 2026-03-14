El rey Felipe VI ha participado en la cuenta de TikTok de su amigo personal Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia

La reunión del rey Felipe VI con la líder opositora venezolana María Corina Machado en su encuentro en Chile

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La Casa Real se ha sumado a la tendencia de TikTok y ha presentado en la red social el debut del rey Felipe VI. El monarca ha participado en la cuenta de Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia y que es, a su vez, amigo personal de su época de estudiante.

Como el rey Felipe VI no pudo acudir a su toma de posesión el año pasado, ha aprovechado su viaje oficial a Chile para visitar a Rodrigo Paz. El rey Felipe VI se reunía este jueves 12 de marzo en La Paz con el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el que ha sido el primer contacto entre ambos ya que el monarca no pudo acudir, como viene siendo habitual, a su toma de posesión el pasado mes de noviembre.

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Felipe VI, "un gran amigo de Bolivia" y "un gran amigo personal" de Rodrigo Paz

"Presidente, un placer estar aquí contigo con este nuevo gobierno y apoyando la nueva etapa de Bolivia, abierta al mundo, y esperamos contribuir también para que el mundo, no sólo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia", trasladaba el monarca en un vídeo publicado por Rodrigo Paz en la red social 'Facebook'.

El encuentro tenía lugar en el Palacio Quemado y el Rey estaba acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, que ha sido quien le ha acompañado en este viaje que ha incluido una primera parada en Chile para asistir a la toma de posesión de su nuevo presidente, José Antonio Kast.

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El presidente boliviano calificaba a Felipe VI como "un gran amigo de Bolivia" y "un gran amigo personal", pero sobre todo, "un gran ser humano"; defendiendo que el monarca "está haciendo un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo vuelva a Bolivia".

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"Mucha fuerza Bolivia, estamos saliendo al mundo y el mundo está viniendo a Bolivia (...) Tengan fe que estamos yendo por buen camino", celebraba Rodrigo Paz, quien agradecía al Rey su visita. Felipe VI es el primer jefe de Estado que recibe en La Paz el nuevo presidente de Bolivia.

El monarca llegó a última hora del miércoles a La Paz, donde fue recibido por el ministro de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, tras lo cual mantuvo un encuentro con representantes de la colectividad española en el país, donde residen más de 16.500 españoles, en la residencia del embajador, Fernando García Casas.

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Rodrigo Paz ganó las elecciones en segunda vuelta con un 54,95 por ciento de los votos, derrotando al candidato de la Alianza Libre, Jorge "Tito" Quiroga, con el 45,04 por ciento de los sufragios. Tras estas elecciones, el 52 por ciento de los asambleístas electos son mujeres, siendo la primera vez en la historia de Bolivia que hay mayoría de mujeres en ambas cámaras.

Encuentro con empresarios

La jornada de este jueves arrancaba con un encuentro con empresarios españoles presentes en Bolivia así como representantes de organizaciones empresariales de este país. Según ha informado Zarzuela, en la cita participaban representantes de Air Europa, Maxam-Fanexa, Santillana Ediciones, Repsol, TSK Electrónica y Electricidad, Grupo Urbas, Eptisa, Sacyr y BBVA.

Asimismo, acudían representantes de la Cámara de Comercio de España en Bolivia, de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), de la Federación de Empresarios Privados de La Paz y de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL). Un desayuno de trabajo donde el monarca estaba acompañado --además de Sumelzo-- el embajador español en Bolivia, Fernando García Casas, y la consejera diplomática de Casa Real, Carmen Castiella.

Durante el mismo, Felipe VI recordaba que el presidente boliviano había expresado su deseo una Bolivia "más abierta al mundo" y de que "el mundo esté más en Bolivia".

La cita, según ha informado Zarzuela, ha permitido al monarca conocer de primera mano la actividad que desarrollan las empresas españolas en el país, así como intercambiar impresiones sobre las perspectivas de las relaciones económicas y comerciales entre España y Bolivia.