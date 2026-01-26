El Gobierno cesa al jefe de Rodalies, Josep Enric Garcia, y al director de mantenimiento de Adif ante la crisis ferroviaria

Caos en el Rodalies de Cataluña: la circulación se retoma "progresivamente" y por segunda vez tras estar suspendida por una “incidencia técnica"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cesado al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, tras las interrupciones de este servicio en Cataluña.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.

"Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas. Santano ha presentado estos ceses como un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.

Salvador Illa pedía "asumir responsabilidades"

Esta decisión se ha conocido después de que el Govern de Salvador Illa pidiese que se asuman “las responsabilidades” tras varias jornadas de caos en la red de cercanías en Cataluña y reinase el descontrol en el tráfico durante la mañana de este lunes, día en el que la circulación de los trenes iba a recuperar la normalidad.