Cataluña ha vivido una mañana de caos con sucesivos anuncios de suspensiones y reactivaciones de la circulación

La última hora de los accidentes ferroviarios en España, en directo

El servicio de Rodalies de Cataluña continúa en el foco tras una mañana de caos para los viajeros, que amanecían entre sucesivos anuncios de suspensión y reanudación de la circulación de trenes tras lo que se anunciaba como una “incidencia técnica en el centro de control de Adif”. Sin más detalles sobre ello, y tras un arranque del día lleno de incertidumbre para los usuarios, Óscar Puente se ha referido a lo ocurrido para señalar que una de las hipótesis de la caída del servicio ferroviario de Rodalies y Media Distancia de Cataluña es que se haya producido un cibertataque en el centro de control centralizado de Adif, aunque aún se investiga para determinar y concluir exactamente qué ha pasado.

Concretamente, ha sido en una entrevista a La 1 donde el ministro de Transportes ha apuntado que se están analizando las causas de la caída del servicio, aseverando que un posible sabotaje, un ciberataque, es una hipótesis que se investiga, ya que se han producido dos caídas "en poco tiempo", aunque, con ello, no quiere decir nada.

Óscar Puente confía en que Rodalies esté pronto al 100%

"Es una de las hipótesis de ciberataque, pero, en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido", ha matizado, subrayando que l servicio iba normal y "se han producido dos caídas en muy poco tiempo".

No obstante, el ministro ha considerado que lo importante ahora es que después de estos "terribles cinco días en Rodalies", –en referencia al parón del servicio tras el accidente de Gelida (Barcelona) en el que falleció un maquinista en prácticas, así como a las incidencias como el descarrilamiento de otro convoy en Girona por los efectos del temporal de la borrasca Harris–, el servicio salga adelante y funcione con normalidad.

Lanzando un mensaje de tranquilidad a los viajeros a ese respecto, Óscar Puente ha confiado al mismo tiempo en que a lo largo de los "dos primeros días" de la semana el servicio quede restablecido al cien por cien.

En este sentido, el ministro ha justificado la decisión de parar el servicio de Cercanías de Cataluña, los Rodalies, durante los últimos días por un problema de seguridad, dado que con el temporal de lluvia habían caído muchos taludes que, "no han causado daños pero podían haberlos causado con la red en funcionamiento".

Por ello, y ante el fallecimiento por el siniestro en Gelida tras la caída de un muro, ha explicado durante el fin de semana se han revisado "los puntos más críticos", haciendo una revisión de los taludes, poniendo malla y realizando otras operaciones para evitar accidentes.

"Hemos tenido que actuar en 27 puntos, reponer una zona de vías que se llevó el mar en la R1", ha expuesto, al tiempo en que ha señalado que ayer estuvieron haciendo pruebas hasta pasada la una de la madrugada y esta mañana a las 6:00 han pasado los trenes exploradores: "Todo normal".

Los problemas de Rodalies este lunes

Esta mañana decidieron poner en marcha el servicio tras estas intervenciones y un acuerdo con los maquinistas, firmado ayer, en el que éstos consideraban que ya se había hecho lo que era posible para garantizar la seguridad. Sin embargo, ya a primera hora “se ha caído el sistema del centro de control de ADIF”, como ha explicado el ministro.

“Se ha remontado porque han actuado los servicios de backup del sistema y al poco se ha vuelto a caer”, ha señalado, expresando cómo han sido esas primeras horas en las que los viajeros han visto como Rodalies anunciaba dos veces consecutivas la suspensión y la reanudación del servicio.

Tras retomarse finalmente, el sistema está “funcionando correctamente”, aunque Puente admite que ya empiezan “lastrados” el día de hoy.

Frente a todo ello, el ministro, pese a señalar que “no es por echar balones fuera”, ha recordado que los mismos problemas que está viviendo estos días la red ferroviaria en Cataluña los están teniendo en varios países como Francia en la zona Sur o Gran Bretaña debido al temporal.

En el caso de Cataluña, además, ha señalado que son infraestructuras que tienen mucho tiempo, en las que no se ha invertido en los últimos años, aunque ahora sí se está haciendo y que discurren por zonas "muy complejas".

En ese sentido, ha recordado que el muro que cayó sobre el tren de la R4 lo hizo porque el talud estaba muy cargado de agua, había adquirido mucho peso y acabó tumbando el muro: "Es decir, que son las circunstancias meteorológicas las que en este caso nos han causado muchos problemas".