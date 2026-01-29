Ramon Lamiel, director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), señala que así se lo ha trasladado el Ministerio de Transportes, encargado de las reparaciones en el tramo

Los angustiosos instantes tras el choque mortal de un tren de Rodalies contra un muro de contención en Gelida, Barcelona: "Hay mujeres aquí, ¡venid!"

Compartir







La Generalitat de Cataluña confía en que el tramo de la AP-7 en Martorell, en sentido sur, que se encuentra de nuevo cortado por completo desde ayer, pueda ser reabierto a la circulación el próximo 9 de febrero, una vez efectuados los trabajos de reparación de la vía, tal como ha señalado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel.

Tal como ha explicado, así se lo ha trasladado el Ministerio de Transportes, encargado de la reparación de este tramo de la autopista, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, tras el accidente mortal de tren en Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, cuando, en el marco de un fuerte temporal de lluvias, cedió terreno y un muro sobre el que se apoyaba la infraestructura se derrumbó sobre el convoy.

La Generalitat confía en los plazos del Ministerio de Transportes para la reapertura del tramo de la AP-7 cortado

"Si han dicho esto -el Ministerio de Transportes-, así será y así lo esperamos", ha señalado el director del SCT en declaraciones a RTVE, al respecto del plazo prevista para la reapertura del tramo.

El único carril que se había habilitado al tráfico el pasado sábado, el izquierdo, volvió a ser cerrado ayer tarde para poder trasladar al mismo parte de la maquinaria que trabaja en la reparación de la vía, de manera que vuelve a estar cortado por completo este tramo desde Martorell, de 22 kilómetros, en sentido sur.

PUEDE INTERESARTE El rescate de más de una hora de uno de los heridos en el accidente de Rodalies: se encontraba en la zona de la cabina

Esta circunstancia, como era de esperar, está incidiendo este jueves en la movilidad viaria, puesto que se desvían los vehículos desde la zona del corte hacia la A-2, donde se registran retenciones de 5 kilómetros a la altura de Castellisbal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Servicio Catalán de Tráfico recomienda vías alternativas ante las retenciones que se registran

Ante la situación, el Servicio Catalán de Tráfico mantiene su recomendación a los usuarios de que utilicen las vías alternativas en los desplazamientos: la C-32, que sigue siendo gratuita en los túneles del Garraf, hacia el litoral, la C‑25 hacia el interior, la N‑340 y C‑15 hacia el Penedès, y la C-58 y la B-40 hacia la A-2.

En los accesos sur a Barcelona, hay retenciones en la A-2, de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, en la B-23, de El Papiol a Sant Feliu, en la C-32, de Viladecans a Sant Boi y en la C-31, en El Prat de Llobregat.

Desde la zona norte, hay colas en la C-58, en la C-31, de Montgat a Badalona y en la C33, de Montcada i Reixac a Barcelona.