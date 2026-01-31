Los arrestados de 23 y 25 años habrían conseguido 30.000 euros de curso legal durante la estafa

BarcelonaLos Mossos han detenido a dos hombres de 23 y 25 años a los que sorprendió in fraganti en un hotel de lujo de Barcelona cuando estaban perpetrando una estafa con 140.000 euros que resultaron ser falsos para una supuesta compra, operación con la que habrían conseguido 30.000 euros de curso legal.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de enero cuando unos agentes adscritos a la comisaría de Sants-Montjuic de Barcelona que vestían de paisano observaron en la calle a dos individuos que mantenían una actitud nerviosa y que acompañaban a un tercer hombre, según han informado este sábado los Mossos en un comunicado.

Los policías vieron que, al poco rato, uno de los hombres se separaba del grupo mientras los otros dos entraban en un hotel.

Intercambio de maletines

Los agentes pararon entonces al hombre que se había separado y lo identificaron, mientras que el resto de los miembros de la patrulla entró en el hotel.

Dentro del establecimiento comprobaron que los dos hombres que habían visto en la calle estaban reunidos con una mujer que los estaba esperando.

Al poco rato, hubo un intercambio de maletines entre la mujer y los dos hombres, quienes se llevaron el suyo hasta un lavabo para comprobar su contenido.

Ante la sospecha de que estaban siendo testigos de una presunta estafa, los policía procedieron al arresto de los dos hombres y de la mujer.

La estafa 'rip deal'

Fue a partir de aquí que los Mossos supieron que la mujer y uno de los hombres tenían una inmobiliaria y que estaban cerrando la compraventa de un piso sin ser conscientes de que estaban siendo víctimas de una estafa con el procedimiento conocido como Rip Deal.

Fueron conscientes de ello cuando los agentes encontraron en el interior de uno de los maletines, el que habían recibido ellos, un total de 140.000 euros fraccionados en billetes de 200 euros, presuntamente falsos.

En el registro de los otros dos hombres que habían llamado la atención de los agentes en la calle, la policía encontró en la mochila que llevaba el que se había separado del grupo una máquina de contar billetes, otra de detección de billetes falsos y 54 billetes de 200 euros falsos.

El segundo hombre, el detenido en el hotel, llevaba a su vez un maletín con 30.000 euros de curso legal, lo que constataba que los dos habían consumado la estafa de cambiar y cambiado billetes falsos por dinero de curso legal.

El favor de cambiar billetes grandes

Los hechos de esta estafa comenzaron cuando uno de los hombres se puso en contacto con la inmobiliaria para la compra de un piso valorado en un millón de euros.

En las conversaciones posteriores, el presunto comprador se ganó la confianza de las víctimas, a las que demostró su solvencia.

En esas negociaciones, las víctimas aceptaron hacer la transacción económica en las condiciones que se les pedía: hacer una parte del pago, por valor de 110.000 euros, en efectivo en un hotel de lujo de Barcelona y, en ese mismo acto, cambiar una cantidad de billetes de alto valor por otros más pequeños, de menos valor, por un importe total de 30.000 euros.

140.000 euros falsos

Ese intercambio se materializó con el cambio de maletines hecho en el hotel, en el que la mujer víctima de la estafa recibió un maletín con 140.000 euros en billetes falsos, de los que 110.000 eran de pago por el piso y los otros 30.000 para cambiarlos por otros en billetes de menos importe.

Con el cambio, el hombre que perpetraba el intercambio logró otro maletín con 30.000 euros, estos sí en billetes pequeños de curso legal.

Los Mossos indican en la nota que los ciudadanos no deben fiarse nunca de un comprador que muestra una actitud de urgencia o que presiona para un intercambio de billetes en efectivo, al tiempo que aconseja revisar todos los billetes antes de realizar cualquier transacción.