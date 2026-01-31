En la Vall de Arán se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve sobre todo por encima de 1.200 metros

Última hora de la borrasca Kristin a su paso por España: varios vuelos cancelados e incidencias en gran parte del territorio

El viento dejará de rugir con intensidad durante las próximas horas del sábado, aunque será el protagonista en el este peninsular y en Baleares. Esto ocurrirá porque el chorro polar, una corriente de aire turbulenta que se encuentra entre ocho o 12 kilómetros por encima de la altura, está justo encima del este.

A lo largo de la mañana ya se han rozado los 170 km/h en Xert (Castelló) y más de 120 en Miami Playa (Tarragona). Los avisos han bajado de naranja a amarillo pero todavía hay que estar pendientes, sobre todo los activados por el viento en el este peninsular y por nieve en el Pirineo. En la Vall de Arán se pueden acumular más de 20 centímetros, sobre todo por encima de 1.200 metros. Y también por los fenómenos costeros.

Hoy tenemos poca lluvia, pero atención mañana porque regresan esas precipitaciones que irán llegando a nuestro país a lo largo del domingo, lunes, martes, miércoles y jueves.

Febrero irá acompañado de un tiempo inestable

El mes de febrero se iniciará con un tiempo generalmente inestable con cielos cubiertos en gran parte del país que dejarán precipitaciones en forma de tormenta en Galicia, norte de Extremadura y oeste de Castilla y León, y no se descarta que el paso del nuevo frente deje algunas lluvias débiles en el sureste a partir de la tarde.

Aunque el temporal de los últimos días parece aminorar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en estas regiones ante el riesgo de producirse tormentas de carácter intenso.

Igualmente, presentan avisos naranja Asturias, Cantabria y País Vasco por vientos en torno a los 70 km/h y olas de hasta seis metros de altura en el Cantábrico.

En Castilla y León y Cantabria se podrían registrar hasta 40 litros en las próximas 24 horas

La Aemet ha contemplado el aviso amarillo por deshielo en Castilla y León y Cantabria donde se podrían registrar hasta 40 litros en las próximas 24 horas procedentes del deshielo en áreas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica y Montes de León.

En cuanto a la nieve, la Aemet pronostica que se producirán nevadas en las montañas de la mitad norte. La cota se situará inicialmente entre los 1.100 y 1.300 metros, principalmente en las cordilleras altas del Ibérico y en Pirineos y ascienden desde los 1.600 hasta los 1.800 en el Sistema Central.

En el caso de las temperaturas, los registros máximos experimentarán un ascenso generalizado en la península y Baleares con unos valores promedio entre los 15-20ºC, aunque será débil en la mayoría de las zonas, más acusado en el extremo norte. Por su parte, las mínimas descenderán ligeramente en el tercio este y subirán de forma leve en el resto del territorio y en Baleares.