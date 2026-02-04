Cataluña inicia la vacunación contra el sarampión entre los nacidos entre 1978 y 1980

Redacción Cataluña 04 FEB 2026 - 14:20h.

Los casos sospechosos serán sometidos a pruebas PCR para evitar cadenas de transmisión

Por qué el sarampión vuelve a ser una enfermedad presente en España: más de la mitad de infectados no estaban vacunados

Compartir







La Conselleria de Salut de la Generalitat de Cataluña ha iniciado una campaña de vacunación oportunista ante los nuevos casos de sarampión dirigida específicamente a las personas nacidas en 1978, 1979 y 1980 ante el incremento de casos de esta enfermedad registrados en la región.

Los nacidos en estos años están considerados como los menos inmunizados y los más vulnerables por lo que se les va a revisar la cartilla de vacunación cuando acudan a una consulta del servicio de salud pública. Será en ese momento cuando se les ofrezca la posibilidad inmunizarse si no consta vacunación previa ni antecedente de haber pasado la enfermedad, informa El Periódico.

PUEDE INTERESARTE Carolina del Sur registra ya el peor brote de sarampión de los últimos 25 años en Estados Unidos

Pruebas PCR ante casos sospechosos

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud retiró a España el estatus de país libre de sarampión. La comunidad llevaba casi una década sin registrar casos significativos, pero el aumento global de contagios —favorecido por el impacto de la pandemia en los sistemas sanitarios, la caída de la vacunación sistemática y el auge de los movimientos antivacunas— ha obligado a activar nuevas medidas.

Según Montse Martínez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva de Salut Pública, más del 90 % de los nacidos antes de 1978 ya están inmunizados de forma natural, por lo que la desprotección se concentra en las cohortes posteriores. “Todos los nacidos a partir de 1978 y hasta 1980, si no han pasado la enfermedad o no están vacunados, deben acudir a vacunarse”, subraya.

Paralelamente, Salut incrementará la realización de pruebas PCR ante cualquier sospecha clínica, con el objetivo de detectar precozmente posibles casos y evitar cadenas de transmisión. La conselleria también intensificará la intervención en zonas con bajas tasas vacunales, especialmente barrios vulnerables o entornos donde proliferan discursos antivacunas, con acciones de persuasión desde la atención primaria para reforzar la confianza en la inmunización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro de los frentes abiertos es la mejora de la segunda dosis de la triple vírica, que en Catalunya alcanza el 94 %, por debajo del 95% recomendado para garantizar la inmunidad de grupo. Para aumentar la adherencia, Salut introdujo el año pasado una vacuna cuadrivalente —sarampión, rubeola, paperas y varicela— administrada a los tres años, con la intención de reducir el número de pinchazos y facilitar el cumplimiento del calendario.

Los menores de cinco años, considerados el grupo más vulnerable, están recibiendo una vacunación activa, mediante llamadas directas a las familias con pautas incompletas. Catalunya presentará estas medidas en la próxima reunión con el Ministerio de Sanidad, en la que se busca consensuar una estrategia estatal. Según Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències, la calidad de la vacuna permite aspirar a planes de eliminación del sarampión, siempre que se superen las coberturas necesarias.