Álex Aragonés 05 FEB 2026 - 11:00h.

Los ocho nuevos quioscos de floristas se instalan en un nuevo espacio hasta que finalice la reforma de la Rambla

Redescubrir La Rambla, 12 rutas con sello local por Navidad en Barcelona: "Todos encuentran un motivo para 'ramblear'"

Compartir







BarcelonaLa Rambla de Barcelona ha perdido la esencia floral que adornaba el emblemático paseo de un kilómetro, que afronta una reforma que ha llevado a los floristas a instalarse en otro punto de la capital catalana de manera provisional.

Un cambio en el que las ocho nuevas paradas de flores estarán instaladas en la plaza de Catalunya. "Es un paso más de esta construcción de la nueva Rambla”, ha explicado el comisionado del Pacto por Ciutat Vella, Ivan Pera, sobre un cambio en la conocida calle catalana que pretende “generar dinámicas que hagan que la Rambla sea este eje cultural importante a nivel de ciudad y a nivel de país, y para poner en valor y extraer su parte más genuina; y una de las partes son los floristas".

Se trata de ocho paradas en total, que mantienen su actividad habitual como activo importante de la Rambla y el Mercado de la Boqueria: "El traslado se hará ya con el nuevo modelo de parada, un diseño de cubículo construido con criterios funcionales para la actividad de florista. Está fabricado con una estructura metálica vista, con elementos de vidrio en su cara frontal y construido en acero y fibra de vidrio".

El nuevo hogar de los floristas

Esta instalación en la plaza de Catalunya incorpora cerramientos de paneles en diferentes acabados, con puertas que se abren en el frontal y elementos de protección solar, y está diseñado en colores que facilitan la integración en el paisaje de la Rambla: "Las paradas también cuentan con instalaciones de ventilación cruzada e iluminación, preinstalación para conectar los suministros de agua y electricidad, y una rampa móvil para la accesibilidad de la parada".

Solo habrá una excepción en este cambio. Se trata del quiosco de Flores Carolina, una parada que será la única en mantenerse como hasta ahora en el mismo emplazamiento y con el mismo formato al ser premiada por su diseño y que volverá a ocupar la misma concesionaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Retirada de paradas en desuso

El pasado mes de octubre de 2024, ya se llevó a cabo la retirada de las siete paradas de floristas en desuso ubicadas en el tramo central de la Rambla: "Eran paradas cerradas debido a la renuncia de los titulares o por amortización acordada de forma progresiva en los últimos años".

En cuanto a las 18 paradas de antiguos pajareros, ya vacías, también han sido retiradas en los últimos meses en dos fases, con el mismo objetivo de "despejar el paseo y ordenar los elementos que lo conforman, tal como también se está trabajando para hacer con las ocupaciones de terrazas de establecimientos de restauración".