Las estatuas de Mihály Kolodko no sobrepasan los 15 centímetros y están fundidas en bronce: inapreciable para los más despistados

BarcelonaMontjuïc esconde estos días dos pequeñas figuras que se han instalado de forma clandestina y rinden homenaje a Freddie Mercury y Montserrat Caballé, que han regresado de una forma peculiar al lugar donde cantaron su icónica 'Barcelona', que abanderó los Juegos Olímpicos de 1992, gracias al arte de Mihály Kolodko.

El artista ucraniano, conocido por unas estatuas de unos 15 centímetros, que aparecen de la noche a la mañana y están fundidas en bronce, ha sorprendido a vecinos y turistas de la capital catalana con la versión diminuta de Mercury y Caballé.

Un arte temporal que la gente puede apreciar estos días desde una escalera de acceso a la Font Màgica, donde el artista ha colocado sus obras que pasan desapercibidas para los más despistados, mientras que los curiosos se ven obligados a agacharse y prestar atención a las pequeñas esculturas.

La miniatura urbana como arte

El propio artista ha compartido por sus redes sociales el proceso que ha llevado a cabo para crear las figuras de dos celebridades que han dejado una huella imborrable en la historia de Barcelona. En el caso de estas figuras, están enganchadas con cemento para que no se puedan sacar, aunque se trata de un arte efímero al realizarse sin permiso.

"Una escultura es el arte de expresión silenciosa más ruidoso", explica Mihály Kolodkp en su página web sobre un estilo particular en el que recupera personajes olvidados para devolverlos a lugares donde su esencia perdura. Un estilo de arte que ha dejado su marca en las calles de Budapest (Hungría), donde se realizan guías para encontrar sus obras clandestinas, que están inspiradas en los dibujos animados o cuentos húngaros.

El artista ucraniano nació en Úzhgorod en 1978 y en 2002 se graduó de la Academia de Artes de Lviv, en el departamento de escultura monumental: "La posibilidad de expresarme mediante grandes formas siempre me atrajo, pero la gran cantidad de temas interesantes me lo impidió".

Por ello, Mihály Kolodko decidió en 2010 dar un paso para cumplir su objetivo y decidió usar el formato de miniatura urbana: "Me brindó muchas ventajas: velocidad, movilidad, valor y la confianza de que incluso en formato pequeño es posible representar una idea monumental. Me inspira mucho".

El rechazo de entidades vecinales a un homenaje a Montserrat Caballé

Ccuatro entidades vecinales del entorno del parque de las Glòries, en Barcelona, rechazaron en noviembre del año pasado la propuesta del gobierno municipal que lideraba Jaume Collboni de instalar una escultura que recuerde a la soprano Montserrat Caballé, fallecida en 2018, porque la condenaron por "defraudadora".

El manifiesto, titulado 'En Glòries no queremos monumentos que nos avergüencen', lo firmaban las asociaciones de vecinos de el Camp de l'Arpa del Clot, el Fort Pienc, el Poblenou y la Sagrada Familia, después de que Collboni explicara que quiere erigir una figura en las Glòries a Caballé y al cantante Freddy Mercuri, intérpretes de la canción 'Barcelona'.

Las entidades explicaron su rechazo porque con la estatua se reconoce la figura de una "persona condenada por defraudadora y que fijó su residencia en el extranjero, poniendo el interés personal por encima del servicio a su país". Asimismo, plantearon que la plaza de las Glòries es un "sitio idóneo" para colocar un monumento que homenajee al urbanista Ildefons Cerdà, que cuando proyectó la nueva Barcelona ya avanzó la importancia que tendría esta plaza en el futuro.

"Esperamos que el consistorio, gobernado por un partido que se proclama socialista y de progreso, rectifique y lleve a cabo un reconocimiento del que la ciudad pueda estar orgullosa", sentenciaron tras la propuesta de homenajear a Caballé y Mercury en las Glòries la propuso el actual ejecutivo en septiembre de 2023, y Collboni aseguró que la ciudad tiene una "deuda pendiente" con ambos cantantes por todo lo que supusieron para la Barcelona olímpica.