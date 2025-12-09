Redescubrir La Rambla de Barcelona, 12 rutas con sello local por Navidad

Álex Aragonés 09 DIC 2025 - 19:00h.

La entidad Amics de la Rambla propone todo tipo de itinerarios destinados al público local de Barcelona: "Permite parar y disfrutar a un ritmo más lento"

BarcelonaLa Rambla de Barcelona es mucho más que una de las principales arterias de Barcelona. Según el poeta Federico García Lorca, la "única calle de la tierra que desearía que no acabara nunca", donde la música, las flores, los espectáculos, las terrazas y las visitas de los turistas llenan por completo uno de los lugares más conocidos de la ciudad que esconde una historia que a menudo desconoce el propio público local de la capital catalana.

Para redescubrir el paseo de un kilómetro, que conecta la Plaza Cataluña con el antiguo puerta de la ciudad, la asociación de vecinos y comerciantes Amics de la Rambla ha puesto en marcha hasta 12 rutas gratuitas por Navidad para "'ramblear' y reencontrarse" con La Rambla.

"Cada día vamos con prisa y pasamos por delante, pero no nos fijamos en los edificios y no es suficiente para conocer su historia y saber las personas que han pasado por allí. Las rutas te permiten pararte un momento y disfrutar a un ritmo más lento del que normalmente nos movemos por la ciudad", explica a Informativos Telecinco Xavi Masip, integrante de la entidad sin ánimo de lucro que promueve los intereses sociales, comerciales y culturales de este paseo universal.

De la 'Radiografía de la plaza de Catalunya' a 'Barcelona en llamas'

Cada ruta es una invitación a conocer La Rambla de una manera diferente y desde todo tipo de puntos de vista. Desde 'La Rambla en femenino' a la 'Rambla fotografiada' o la 'más oscura'. Una variedad de itinerarios que este año cuenta con dos nuevas como es la 'Radiografía de la plaza de Catalunya', que es un viaje a la historia, los cambios y el patrimonio de este lugar, y 'Barcelona en Llamas', que recoge cómo los grandes incendios accidentales han transformado su entorno.

"Lo que proponemos es que sea cual sea tu interés a través de la historia de La Rambla, seguramente encontrarás cosas que te interesen. Hay gente que le gusta la historia del transporte pública, otros las rutas literarias. Al final, todo el mundo encuentra un motivo para 'ramblear'", admite Xavi Masip.

De hecho, muchos de los asistentes, que forman parte de la misma ciudad o de su área metropolitana, descubren nuevas historias relacionadas con temáticas de las que quizás no son especialmente fanáticos: "Aunque no te guste especialmente la crónica negra, si te explican historias sobre ello pasas un buen rato. Creemos que conocer mejor La Rambla es quererla más y luego transmitir esta historia a tu familia y amistades".

Las rutas están dirigidas al público local

Las rutas no están dirigidas a los turistas internacionales: "Hacemos las rutas en catalán y en castellano porque están dirigidas totalmente a público local. Desde barceloneses a gente de los alrededores rque quiera conocer mejor La Rambla. Queremos que sea el público local que tenga más motivos para volver a venir a La Rambla".

Una propuesta única que llega en plena cuenta atrás de la Navidad, aunque según la entidad no cambia la experiencia a la hora de conocer este emblemático lugar de la capital catalana. "Es indiferente. Lo que Navidad es una época donde se mueve mucha nostalgia porque la mayoría de barceloneses tiene historias relacionadas con La Rambla que puede revivir durante estos días".

La Rambla: pasado, presente y futuro

Días especiales que pueden ser un valor añadido para los asistentes a los itinerarios: "Muchos tenemos recuerdos de la primera vez que nos llevó la familia u otros momentos 'rambleando', apunta Xavi que, en su caso, lleva toda una vida en esta calle.

"No duermo, pero me paso todo el día. El número de recuerdos que tengo es grandísimo, desde cuando era pequeño, hasta el día a día de tantos años trabajando y vivir cerca. Para mí La Rambla es pasado, es presente y espero que también sea futuro", culmina el integrante de una entidad que comparte su pasión por un espacio conocido en todo el mundo y por el que luchan para que la gente local no pierda detalle de su historia.